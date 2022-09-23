ولاية تونس.. جلسة عمل حول اهم المحاور المالية في مجال العمل البلدي


Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 - 19:06 قراءة: 0 د, 55 ث
      
شكلت مسالة اهم المحاور المالية في مجال العمل البلدي موضوع جلسة العمل المنعقدة بمقر ولاية تونس تحت اشراف الوالي ، كمال الفقي وبحضور الكتاب العامين للبلديات ومساعديهم في الشؤون الادارية والمالية ،وممثلي البلديات مرجع نظر ولاية تونس وممثلي الادارت الجهوية للتجهيز والفلاحة وأملاك الدولة وأمناء المال بتونس وقباض البلدية


واكد الوالي بهذه المناسبة ضرورة تنفيذ ما تضمنه منشور وزارة الداخلية عدد 04 المؤرخ في 21 مارس 2022 المتعلق بمرافقة البلديات في إعداد مشاريع ميزانيتها لسنة 2023 وضرورة احترام مختلف الجوانب القانونية والفنية والإجرائية
واعرب في هذا السياق ،عن استعداد الولاية لمساعدة البلديات في الغرض وتذليل كل ما يعترضها من صعوبات في اطار الامكانات اللوجستية والقانونية المتاحة
ومن جهته ، لاحظ الكاتب العام للولاية، عبد المجيد خلف الله أهمية متابعة تنفيذ المشاريع واحترام آجال انجازها، داعيا إلى مزيد الترفيع في نسق الاستخلاصات وترشيد النفقات والتحكم في كتلة الأجور والحرص على خلاص ديون المؤسسات العمومية
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وتناول الكتاب العامون للبلديات الحاضرون في جلسة العمل بالخصوص الصعوبات التي تحول دون تحقيق الميزانيات ،منها عدم توفر "بطاقات الجير" بالقباضات وعزوف المواطنين عن دفع الجباية وغيرها من الاشكالات القائمة ، مبدين استعدادهم واستعداد كافة المصالح البلدية لمضاعفة مجهوداتها لتحسين الموارد


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