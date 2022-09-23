المنستير: افتتاح المؤتمر الدولي الخامس للجمعية التونسية لسرطان القولون والمستقيم والمؤتمر الـ20 للجمعية المتوسطية والشرق أوسطية للجراحة بالمنظار

افتتحت، مساء أمس الخميس، بالمنستير، أشغال المؤتمر الدولي الخامس للجمعية التونسية لسرطان القولون والمستقيم، والمؤتمر العشرون للجمعية المتوسطية والشرق أوسطية للجراحة بالمنظار، بمشاركة مختصين من تونس ودول عربية وأجنبية.

ويشمل البرنامج العلمي 95 مداخلة علمية، و28 مداخلة شفوية، و540 معلقة علمية تتطرق إلى مواضيع مختلف تتعلق بالمستجدات العلاجية لسرطان القولون والمستقيم، واستراتيجيات جراحة القولون والمستقيم بالمنظار، والسمنة، وطب المستقيم، والمستجدات في استعمال الروبوتيك في جراحة القولون والمستقيم، وجراحة السمنة، والكبد والبنكرياس، علاوة على مائدة مستديرة حول العوامل التي تنبئ بعود سرطانات القولون الأيسر والمستقيم.



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وبالمناسبة، أكدت الدكتورة صداف رفيق وهي مشاركة في المؤتمر من بريطانيا لـ"وات" أنّ مواضيع المداخلات التي واكبتها بالانقليزية جيّدة، مشيرة إلى أنّه سيقع استعراض طرق علاج جديدة للسرطانات تختلف باختلاف نوع السرطان ومرحلة انتشاره.وأضافت أنّ اعتماد الروبوت في جراحة السرطان تسمح باستئصال الأنسجة المصابة بدقة أكثر وبنسبة مضاعفات أقل، ولاسيما في ظلّ ارتفاع كلفة الجراحة بالمنظار.واعتبر محمّد أمين دغمان وهو طبيب مقيم بالمستشفى الجهوي محمّد المعموري بنابل أنّ برنامج المؤتمر ثري جدّا، فجميع المواضيع في علاقة بالجراحة العامة التي تشمل اختصاصات ثانوية كجراحة الجهاز الهضمي، وجراحة الكبد والمعثكلة، وجراحة السمنة، وجراحة القولون والمستقيم وغيرها متوفرة، علاوة على استعراض تجارب لعدّة دول.وأكد البروفسور في الجراحة العامة والمشرف على عدد من الورشات التكوينية، الشاذلي الدزيري، لـ"وات"، على أهمية تكوين الأطباء الشبان وتدريبهم باستعمال المحاكاة الطبية، لا سيما في ظلّ توفر وحدات محاكاة بمختلف كليات الطب بتونس مشيرا إلى أنّ بلادنا تتوفر على كفاءات طبية عالية غير أنّ العديد منها يهاجر.وأفاد الرئيس الشرفي للمؤتمر البروفسور، الطاهر بن سليمان، خلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر الذي حجب لسنتين بسبب الجائحة، بأنّه سيتم التطرق خلال المؤتمر إلى المسؤولية الطبية، على خلفية الفراغ التشريعي الحاصل وعدم وضوح في هذه المسألة في تونس، حيث ستقدم قراءة قانونية لمشروع قانون تونسي حول المسؤولية الطبية.من جانبه، ثمّن والي المنستير، المنذر بن سيك علي، نجاح هيئة التنظيم في استقطاب كفاءات تونسية ذات اشعاع عالمي وهي "نتاج المدرسة الوطنية التي راهنت على التعليم وعلى الصحة وعلى البناء المعرفي والاسهام الإنساني كي يكون الطبيب التونسي تونسي بهويته وعالمي في تطلعاته ويمد جسور وعلاقات التواصل في مجالات علمية متنوعة إلى جانب استقطاب كفاءات دولية"، مؤكدا دعم السلطة الجهوية اللامشروط لأي نشاط علمي مماثل ولأي تطلع علمي ومعرفي.