كميّات الأمطار المسجلة بمختلف الولايات التونسية

سجلت مصالح الرصد الجوّي نزول كميّات متفاوتة من الامطار على عدد من مناطق البلاد خلال 24 ساعة المنقضية كان اهمها 64 مليمترا (مم) في دار علوش من ولاية ناب و50 مم بالسعيدة من ولاية سيدي بوزيد و45 مم بعقارب من ولاية صفاقس
وفي ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر
وفي ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر
ولاية القيروان
الشراردة 38 الوسلاتية 35 الحاجب 32 سيدي سعد 30 سد الهوارب 27 عين جلولة 26 سد نبهانة 11
ولاية صفاقس
عقارب 45 منزل شاكر 21 طينة 20 المحرس 20 صفاقس المطار 14
ولاية قبلي
قبلي الشمالية 7 قبلي الجنوبية 3
ولاية قفصة
ام العرايس 17 السند 15 قفصة المدينة 9
ولاية سيدي بوزيد
السعيدة 50 جلمة 30 المزونة 24 اولاد حفوز 23 الرقاب 15 سوق الجديد 13
ولاية القصرين
سبيطلة 16 حيدرة 14 تالة 14 القصرين الشمالية 13 القصرين الجنوبية 11
ولاية المنستير
صيادة لمطة بوحجر 43 طوزة 40 قصيبة المديوني 33 قصر هلال 33 المكنين 32 جمال 31 بنبلة 29
ولاية سوسة
مساكن 14 القلعة الكبرى 11 شط مريم 11 المسعدين 11 اكودة 10
ولاية نابل
دار علوش 64 الهوارية 49 منزل بوزلفة 23 بني خلاد 22 قليبية 22 بوكريم 18 حمام الغزاز 16
ولاية زغوان
الفحص 24 سد وادي الكبير 14 بئر مشارقة 14 سد بئر مشارقة 11 عين عسكر 10
ولاية بنزرت
العزيب 34 غار الملح 14 سونين 9 رأس الجبل 8 ماطر 8
ولاية باجة
سد كساب 31 عمدون 29 تستور 25 باجة المحطة 21 نفزة 19 سد سيدي سالم 18
ولاية جندوبة
بني مطير 23 غار الدماء 21 عين دراهم 20 سد بربرة 14 سد بوهرتمة 12 وادي مليز 10
ولاية تونس
سيدي بوسعيد 15
ولاية الكاف
القلعة الخصبة 20 الدهماني 19 تاجروين 19 الطويرف 18 قلعة سنان 16 وادي ملاق 11
ولاية المهدية
الشابة 19 اولاد الشامخ 13 الجم 12
ولاية بن عروس
رادس 26 بئر الباي 24 حمام الانف 23 مقرين 23 بومهل 15 بن عروس 11 مرناق 10
ولاية قابس
منزل حبيب 11 الحامة 5
ولاية اريانة
المنيهلة 5 أريانة 4
ولاية منوبة
برج العامري 12 طبربة 10 المرناقية 10 الجديدة 8
ولاية سليانة
كسرى 38 الروحية 28 العروسة 27 مكثر 25
ولاية مدنين
سيدي منصور 16 بني خداش 13 أجيم 5 صدغيان 3
ولاية تطاوين
تطاوين الشمالية 3 بئر لحمر 2
وسجّل، كذلك، هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س: 72 بتالة و68 بمطماطة و61 بجربة و54 بقبلي و50 بكل من صفاقس وقفصة والبرمة. كما هبت رياح رملية بمطماطة
مر/ فن
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