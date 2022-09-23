كميّات الأمطار المسجلة بمختلف الولايات التونسية

سجلت مصالح الرصد الجوّي نزول كميّات متفاوتة من الامطار على عدد من مناطق البلاد خلال 24 ساعة المنقضية كان اهمها 64 مليمترا (مم) في دار علوش من ولاية ناب و50 مم بالسعيدة من ولاية سيدي بوزيد و45 مم بعقارب من ولاية صفاقس

وفي ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر







ولاية القيروان



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الشراردة 38 الوسلاتية 35 الحاجب 32 سيدي سعد 30 سد الهوارب 27 عين جلولة 26 سد نبهانة 11



ولاية صفاقس



عقارب 45 منزل شاكر 21 طينة 20 المحرس 20 صفاقس المطار 14



ولاية قبلي



قبلي الشمالية 7 قبلي الجنوبية 3



ولاية قفصة



ام العرايس 17 السند 15 قفصة المدينة 9



ولاية سيدي بوزيد



السعيدة 50 جلمة 30 المزونة 24 اولاد حفوز 23 الرقاب 15 سوق الجديد 13



ولاية القصرين



سبيطلة 16 حيدرة 14 تالة 14 القصرين الشمالية 13 القصرين الجنوبية 11



ولاية المنستير



صيادة لمطة بوحجر 43 طوزة 40 قصيبة المديوني 33 قصر هلال 33 المكنين 32 جمال 31 بنبلة 29



ولاية سوسة



مساكن 14 القلعة الكبرى 11 شط مريم 11 المسعدين 11 اكودة 10



ولاية نابل



دار علوش 64 الهوارية 49 منزل بوزلفة 23 بني خلاد 22 قليبية 22 بوكريم 18 حمام الغزاز 16



ولاية زغوان



الفحص 24 سد وادي الكبير 14 بئر مشارقة 14 سد بئر مشارقة 11 عين عسكر 10



ولاية بنزرت



العزيب 34 غار الملح 14 سونين 9 رأس الجبل 8 ماطر 8



ولاية باجة



سد كساب 31 عمدون 29 تستور 25 باجة المحطة 21 نفزة 19 سد سيدي سالم 18



ولاية جندوبة



بني مطير 23 غار الدماء 21 عين دراهم 20 سد بربرة 14 سد بوهرتمة 12 وادي مليز 10



ولاية تونس



سيدي بوسعيد 15



ولاية الكاف



القلعة الخصبة 20 الدهماني 19 تاجروين 19 الطويرف 18 قلعة سنان 16 وادي ملاق 11



ولاية المهدية



الشابة 19 اولاد الشامخ 13 الجم 12



ولاية بن عروس



رادس 26 بئر الباي 24 حمام الانف 23 مقرين 23 بومهل 15 بن عروس 11 مرناق 10



ولاية قابس



منزل حبيب 11 الحامة 5



ولاية اريانة



المنيهلة 5 أريانة 4



ولاية منوبة



برج العامري 12 طبربة 10 المرناقية 10 الجديدة 8



ولاية سليانة



كسرى 38 الروحية 28 العروسة 27 مكثر 25



ولاية مدنين



سيدي منصور 16 بني خداش 13 أجيم 5 صدغيان 3



ولاية تطاوين



تطاوين الشمالية 3 بئر لحمر 2



وسجّل، كذلك، هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س: 72 بتالة و68 بمطماطة و61 بجربة و54 بقبلي و50 بكل من صفاقس وقفصة والبرمة. كما هبت رياح رملية بمطماطة





مر/ فن







ولاية القيروانالشراردة 38 الوسلاتية 35 الحاجب 32 سيدي سعد 30 سد الهوارب 27 عين جلولة 26 سد نبهانة 11ولاية صفاقسعقارب 45 منزل شاكر 21 طينة 20 المحرس 20 صفاقس المطار 14ولاية قبليقبلي الشمالية 7 قبلي الجنوبية 3ولاية قفصةام العرايس 17 السند 15 قفصة المدينة 9ولاية سيدي بوزيدالسعيدة 50 جلمة 30 المزونة 24 اولاد حفوز 23 الرقاب 15 سوق الجديد 13ولاية القصرينسبيطلة 16 حيدرة 14 تالة 14 القصرين الشمالية 13 القصرين الجنوبية 11ولاية المنستيرصيادة لمطة بوحجر 43 طوزة 40 قصيبة المديوني 33 قصر هلال 33 المكنين 32 جمال 31 بنبلة 29ولاية سوسةمساكن 14 القلعة الكبرى 11 شط مريم 11 المسعدين 11 اكودة 10ولاية نابلدار علوش 64 الهوارية 49 منزل بوزلفة 23 بني خلاد 22 قليبية 22 بوكريم 18 حمام الغزاز 16ولاية زغوانالفحص 24 سد وادي الكبير 14 بئر مشارقة 14 سد بئر مشارقة 11 عين عسكر 10ولاية بنزرتالعزيب 34 غار الملح 14 سونين 9 رأس الجبل 8 ماطر 8ولاية باجةسد كساب 31 عمدون 29 تستور 25 باجة المحطة 21 نفزة 19 سد سيدي سالم 18ولاية جندوبةبني مطير 23 غار الدماء 21 عين دراهم 20 سد بربرة 14 سد بوهرتمة 12 وادي مليز 10ولاية تونسسيدي بوسعيد 15ولاية الكافالقلعة الخصبة 20 الدهماني 19 تاجروين 19 الطويرف 18 قلعة سنان 16 وادي ملاق 11ولاية المهديةالشابة 19 اولاد الشامخ 13 الجم 12ولاية بن عروسرادس 26 بئر الباي 24 حمام الانف 23 مقرين 23 بومهل 15 بن عروس 11 مرناق 10ولاية قابسمنزل حبيب 11 الحامة 5ولاية اريانةالمنيهلة 5 أريانة 4ولاية منوبةبرج العامري 12 طبربة 10 المرناقية 10 الجديدة 8ولاية سليانةكسرى 38 الروحية 28 العروسة 27 مكثر 25ولاية مدنينسيدي منصور 16 بني خداش 13 أجيم 5 صدغيان 3ولاية تطاوينتطاوين الشمالية 3 بئر لحمر 2وسجّل، كذلك، هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س: 72 بتالة و68 بمطماطة و61 بجربة و54 بقبلي و50 بكل من صفاقس وقفصة والبرمة. كما هبت رياح رملية بمطماطةمر/ فن