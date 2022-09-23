جندوبة: رفع 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر اوت المنقضي

بلغ عدد المخالفات التي حررتها مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة، خلال شهر اوت المنقضي، 275 مخالفة شملت الترفيع والزيادة في الأسعار، وعدم اشهارها والاحتكار (امتناع واخفاء مشروط) ،والفوترة، والاخلال بتراتيب الدعم، ومسك مخزونات خلافا للتصريح، والتحايل بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وغيرها.







وأفضت هذه المخالفات حجز كمية من المواد الغذائية المتنوعة شملت، وفق ما ورد بتقرير صادر عن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة، اكثر من 8000 قارورة ماء معدني، ونحو 15 قنطار من الفرينة المدعمة و230 لترا من الزيت النباتي المدعم، ونحو 775 كلغ من الخضروات، و1477 علبة سجائر، ونحو 250 كلغ من السكر، و150 لتر من زيت الزيتون، و61 علبة تونة، واكثر من 160 قارورة مشروبات غازية، و45 محفظة.



بالمقابل أعرب عدد من المواطنين عن تذمرهم من النقص الحاد في لحوم الدواجن والارتفاع المشط في أسعارها، فضلا على نقص مادتي الزيت النباتي وعدد من المواد الأخرى، وذلك بسبب نقص الكميات التي يتم ضخها بالسوق المحلية.



