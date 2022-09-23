الطبوبي يؤكد على أهمية دعم العمل النقابي في القطاع الخاص

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، صباح اليوم الجمعة، أهمية دعم العمل النقابي في القطاع الخاص وذلك في ظل الواقع الصعب الذي تعيشه نتيجة عدة اشكاليات في بعض المؤسسات التي لا تؤمن بالعمل النقابي وبحق العمال في الحصول على حقوقهم.





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وبيّن الأمين العام، في اختتام ورشة عمل حول الحوار الاجتماعي مع الشركات المتعددة الجنسيات للشبكة النقابية الإقليمية للنسيج والملابس والجلود والشبكة النقابية الإقليمية لانديتكس" التي تنعقد من من20 الى 24 سبتمبر الجاري بالحمامات، أن العالم بصدد التغير مما يتطلب التأقلم مع المتغيرات الواقعة لتحسين الإنتاجية وأداء المؤسسات والمحافظة على مواقع العمل وتعزيزها.وأبرز الأمين العام أهمية العمل الذي تقوم به كل من الجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود في دعم التكوين وإعداد قيادات نقابية جديدة مناضلة وخبيرة في العمل النقابي وفي الدفاع عن حقوق الشغالين، والشبكة النقابية الإقليمية "لانديتكس" في الدفاع عن العمال وتكوينهم و لحرصها على دفع العمل النقابي والتثقيف العمالي و طرح ملفات حارقة تهم الحوار الاجتماعي.ومن جانبه أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية حبيب الحزامي، أهمية الحوار الاجتماعي لمواجهة التحديات واستغلال الفرص الناشئة عن التغييرات في عالم العمل وخاصة في الشركات متعددة الجنسيات، وعلى أهمية ودور الحوار الاجتماعي في تحقيق العدالة بين الفئات الاجتماعية .وتم خلال هذه الورشة تقديم تقارير من قيادات من المغرب و تونس ومصر والأردن حول واقع الصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي في قطاع النسيج ، إضافة إلى بحث قدمه الخبير كمال عمران حول الضمان الاجتماعي في المغرب وتونس. كما تولت فيرونيكا رئيسة السياسة والمساءلة بمؤسسة الاتفاق الدولي للسلامة والصحة في قطاع النسيج والملابسACCORD تقديم عرض حول الاتفاق الدولي للسلامة والصحة .يشار إلى أنه شارك، في هذه الورشة التي نظمتها الشبكة النقابية الإقليمية للنسيج والملابس والجلود والأحذية والشبكة النقابية الإقليمية لاندتكس كريستينا كلاوسن المديرة العامة للنسيج في الاتحاد الدولي للصناعات وأحمد كامل المنسق الإقليمي للاتحاد الدولي الصناعات بالشرق الأوسط و حبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج و الملابس و الجلود و ممثلي المكتب، بحضور نقابات من المغرب ومصر والأردن.