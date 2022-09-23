بنزرت: احياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الرائد فوزي الهويملي

أحيت ولاية بنزرت، اليوم الجمعة، الذكرى الثالثة لاستشهاد الرائد فوزي الهويملي الذي استشهد اثر عملية إرهابية غادرة وجبانة خلال أدائه واجبه المهني والوطني في تامين محيط محكمة الاستئناف يوم 23 سبتمبر 2019.





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وتولى والي بنزرت سمير عبد اللاوي، في موكب حضرته عائلة الشهيد وزملاؤه من جميع التشكيلات الأمنية بالجهة الى جانب السلط المحلية والمكونات المجتمعية، تلاوة فاتحة الكتاب على روح الشهيد، ومن خلاله على كل شهداء تونس، ممن افتدوا بدمائهم الطاهرة ارض الوطن.وتم بالمناسبة وضع اكليل من الزهور على قبر الشهيد بمقبرة العين ببنزرت المدينة، اين وري الثرى يوم 23 سبتمبر 2019 ، والدعاء له ولكل ابطال الوطن بجنة الخلد.