اريانة: حجز 10 الاف علبة سجائر بقيمة 75 ألف دينار وإيقاف عدد من المفتش عنهم في حملة أمنية بأريانة المدينة


Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 - 10:07 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة أمس الخميس، خلال حملة أمنية ومداهمات قانونية تحت إشراف فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة، من حجز 10 ألاف علبة سجائر محليه وأجنبية المنشأ، بقيمة حوالي 75 ألف دينار، بآحد المستودعات غير المصرح بنشاطها، حسب ما أفاد به مصدر أمني "وات".


وباستشارة ممثل النيابة العمومية بأريانة تم الإذن بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص وتأمين المحجوز لدى مصالح وزارة التجارة بأريانة

وتندرج هذه الحملة الأمنية، وفق المصدر ذاته، في إطار التصدي لظاهرة التهريب والاحتكار وخاصة في مادة السجائر المحلية بنية المضاربة في السوق السوداء، كما تم خلال الحملة إيقاف شخصين محل 19 منشور تفتيش من أجل السرقة والقتل العمد.

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