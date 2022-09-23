انقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات أثر نزول كميات من الامطار


Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 - 10:06 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أفادت الادارة االعامة للحرس الوطني اليوم الجمعة أنه على إثر نزول كميات هامة من الأمطار ببعض ولايات الجمهورية، سجل انقطاع حركة المرور بالطرقات التالية:


- الطريق المعبدة وغير المرقمة مستوى السرجة حاجب العيون الرابطة بين العلاء والسرجة بسبب فيضان وادي زرود ويمكن تحويل حركة المرور عبر الوطنية رقم 03 والوطنية رقم 12.

-الطريق المعبدة وغير المرقمة مستوى النحالة عين جلولة الرابطة بين عين جلولة والنحالة بسبب فيضان وادي الغرايبية ويمكن تحويل حركة المرور عبر حفوز.
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-الطريق الجهوية رقم 85 مستوى خنقة الزقالات سبيبة الرابطة بين حاجب العيون وسبيبة ولا يمكن تحويل حركة المرور.

- الطريق الجهوية رقم60 مستوى الزوارين الدهماني الرابطة بين القصور والدهماني بسبب تراكم الأوحال ولا يمكن تحويل حركة المرور.

-الطريق الوطنية رقم 14 مستوى اللطايفية بئر علي الرابطة بين صفاقس وقفصة بسبب فيضان وادي اللطايفية ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 13.


وأضافت الادراة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة أنه يمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري التابع لها على الأرقام 71960448 -71963512، كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني193.


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