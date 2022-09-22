الجرندي لنظيرته الليبية: تونس تقف إلى جانب ليبيا حتى تستكمل مسارها السياسي


Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 - 21:56 قراءة: 0 د, 59 ث
      
اكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، لدى لقائه في نيويورك نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش وقوف تونس إلى جانب ليبيا، خلال هذه المرحلة المفصليّة من تاريخها، حتى تستكمل مسارها السياسي على أساس حوار ليبي - ليبي، بمنأى عن أيّة تدخّلات خارجية في شؤونها الداخلية، للتوصّل إلى حلّ ترتضيه جميع الأطراف بما يمكّن ليبيا من استعادة أمنها واستقرارها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.


وجدد الجرندي التزام تونس بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة ليبيا، من منطلق وحدة المصير وتلازم الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صحفي للوزارة نشر مساء اليوم الخميس.

وتم اللقاء وفق البلاغ على هامش أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، المنعقد بنيويورك من 20 الى 26 سبتمبر الجاري.
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من جانبها، أطلعت المنقوش الجرندي على آخر مستجدّات الوضع في ليبيا، مثمّنة مواقف تونس الثابتة الداعمة لمسار التسوية السياسية في بلادها، ووقوفها الدائم إلى جانب الليبيين .

وجدّد الطرفان التأكيد على ضرورة دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها خدمة لمصلحة البلدين واستجابة للتحديات الإقليمية والدولية التي تستدعي مزيدا من التنسيق في المواقف.
كما مثّل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأبرز المسائل المعروضة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة

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