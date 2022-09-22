القيروان : الشركة الجهوية للنقل تؤكد أن حافلات الشركة مؤمنة وتتوفر فيها الشروط الفنية للسلامة


Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 - 20:50 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أوضحت الشركة الجهوية للنقل بالقيروان أن" ظروف النقل تتم طبقا لاجراءات السلامة المعمول بها وان الحافلات المستغلة مؤمنة وتتوفر فيها الشروط الفنية المطلوبة" ، وذلك على خلفية وثيقة في شكل "التزام" تم الترويج من خلالها ان الشركة "تخلت عن مسؤوليتها في تأمين نقل التلاميذ"


واضافت الشركة في بلاغ توضيحي اليوم الخميس ، تحصلت "وات " على نسخة منه" أن الوثيقة التي نشرت تهم تلاميذ المدارس الابتدائية دون سواهم وتهدف إلى الحفاظ على سلامتهم باعتبار خصوصيتهم من حيث السن والبنية الجسدية مضيفة أن عملية نقلهم صحبة تلاميذ السنوات الاعدادية والثانوية تجعلهم عرضة للاشكاليات التي تحدث داخل الحافلة على غرار التدافع والتلاسن .

ودعت الشركة ، أولياء تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى توعية ابنائهم وتاطيرهم بشان هذه الاشكاليات داخل الحافلات
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ومن جانبها افادت المكلفة بالاعلام بالشركة أروى شعباني ان" الشركة سحبت العمل بهذه الوثيقة بعد سوء الفهم الذي حصل بخصوص عدم تأمين أسطول حافلات الشركة" مؤكدة أن الشركة تخضع للتأمين وتتحمل مسؤولية سلامة حرفائها.

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