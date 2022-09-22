البطولة العربية للاندية لكرة اليد: الترجي الرياضي يلاقي النادي الافريقي في نصف النهائي

تاهل الترجي الرياضي الى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكاس المقامة حاليا بمدينة الحمامات والمؤهلة الى بطولة العالم "سوبر غلوب" اثر فوزه مساء اليوم الخميس على السالمية الكويتي بنتيجة 35-25 في لقاء الربع النهائي.

وسيضرب الترجي الرياضي موعدا مع مواطنه النادي الافريقي في اطار الدور نصف النهائي للبطولة المقرر يوم الاحد القادم.





وكان النادي الافريقي قد ترشح الى الدور نصف النهائي بفوزه على مولودية الجزائر 32-27.

وسيجمع الدور نصف النهائي الثاني الاحد القادم بين الزمالك المصري -الذي ضمن ترشحه الى المربع الذهبي بتغلبه على سكيكدة الجزائري بالغياب- والكويت الكويتي الذي انتصر بدوره اليوم على الشارقة الاماراتي بنتيجة 30-26.



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الخميس 22 سبتمبر 2022

الزمالك المصري - سكيكدة الجزائري /تاهل الزمالك مباشرة الى نصف النهائي بسبب تغيب سكيكدة عن البطولة/

النادي الافريقي - مولودية الجزائر 32-27

الشارقة الاماراتي - الكويت الكويتي 30-26

الترجي الرياضي - السالمية الكويتي 35-25



الدور نصف النهائي / الاحد 25 سبتمبر 2022

س 15 / النادي الافريقي ضد الفائز من مباراة الترجي الرياضي

س 17 و 30 دق الكويت الكويتي - الزمالك المصري



الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

س 12 و30دق / المقابلة الترتيبية من اجل المركز الثالث

س 17 و30دق / الدور النهائي



وكان النادي الافريقي قد ترشح الى الدور نصف النهائي بفوزه على مولودية الجزائر 32-27.وسيجمع الدور نصف النهائي الثاني الاحد القادم بين الزمالك المصري -الذي ضمن ترشحه الى المربع الذهبي بتغلبه على سكيكدة الجزائري بالغياب- والكويت الكويتي الذي انتصر بدوره اليوم على الشارقة الاماراتي بنتيجة 30-26.الخميس 22 سبتمبر 2022الزمالك المصري - سكيكدة الجزائري /تاهل الزمالك مباشرة الى نصف النهائي بسبب تغيب سكيكدة عن البطولة/النادي الافريقي - مولودية الجزائر 32-27الشارقة الاماراتي - الكويت الكويتي 30-26الترجي الرياضي - السالمية الكويتي 35-25س 15 / النادي الافريقي ضد الفائز من مباراة الترجي الرياضيس 17 و 30 دق الكويت الكويتي - الزمالك المصريس 12 و30دق / المقابلة الترتيبية من اجل المركز الثالثس 17 و30دق / الدور النهائي