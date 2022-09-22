الانطلاق في عملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين بداية من أمس الاربعاء (هيئة الانتخابات)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّه تمّ الانطلاق بداية من أمس الاربعاء، في عملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين، وذلك تنفيذا للقرار المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية الصادرة في 20 سبتمبر الجاري.





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وأوضحت هيئة الانتخابات، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن عملية التسجيل الآلي لغير المسجلين ستكون بإدراج من سيبلغ سنّهم 18 سنة كاملة يوم 16 ديسمبر 2022 بالقائمات الانتخابية.ويبلغ العدد الجملي للناخبين المسجلين وفق آخر احصائيات لهيئة الانتخابات 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا، بعد أن تمّ تسجيل قرابة المليونين و 300 الف ناخب آليّا، بمناسبة إجراء الاستفتاء في 25 جويلية الماضي.ويمكن للناخبين المسجلين ايضا تحيين مراكز الاقتراع، باثبات عنوان الاقامة الفعلي خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 والمنقح بالنصوص اللاحقة له اخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022.يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت أصدرات يوم 20 سبتمبر الجاري الرزنامة المتعلّقة بالانتخابات التشريعية المقرّر اجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل.