المنستير: إنقاذ 22 شخصا بعد غرق مركب هجرة غير نظامية وتواصل عمليات التمشيط بحثا عن مفقودين اثنين


Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 - 16:49 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أنقذت الوحدات العائمة للمنطقة البحرية بالمنستير، فجر اليوم الخميس، 22 شخصا تتراوح أعمراهم بين 5 سنوات و45 سنة من الهلاك، بعد غرق المركب الذي كان يقلهم في عملية هجرة غير نظامية نحو إيطاليا، وفق مصدر أمني من المنطقة البحرية بالمنستير.


وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن الوحدات البحرية العائمة تواصل إلى حدّ الآن عمليات التمشيط بحثا عن شخصين مفقودين، من بين الركّاب، مشيرا إلى أن الأبحاث جارية حاليا للكشف عن منظّم العملية.

وكان مركب يقلّ 24 شخصا من بينهم أب وطفله وطفلته من القيروان، و5 أشخاص يحملون الجنسيّة السوريّة، والبقية من ولايتي القيروان والمنستير (طبلبة)، انطلق فجر اليوم من سواحل طبلبة بولاية المنستير باتجاه إيطاليا غير أنّ المركب غرق قبالة سواحل جزر قوريا.
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