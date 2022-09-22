توجيه تهمة القتل مع سابقية القصد لأحد المودعين بالسجن المدني بالمهدية بعد وفاة سجين اعتدى عليه المتّهم بالضرب منذ أوت الفارط

باشر قاضي التحقيق بالمهدية البحث في قضية وجه فيها تهمة القتل مع سابقية القصد لأحد السجناء بالسجن المدني بالمهدية، وفق ما أفاد به، فريد بن جحا، الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، اليوم الخميس، في تصريح لـ"وات".







وأوضح بن جحا أن موضوع التهمة المضمنة بالقضية تحوّل من محاولة القتل إلى القتل العمد بعد أن سجل الأطباء بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بلمهديّة وفاة السجين المتضرر والذي تعرض لاعتداء من المتّهم منذ شهر أوت المنقضي.



وبيّن المتحدث أن الحادثة تمثلت في اعتداء سجين على آخر بضربه بأداة خشبية على مستوى العين ما استجوب مكوثه بقسم الانعاش بالمستشفى المذكور منذ تاريخ الحادثة.

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وأضاف أن المتهم سجين مصنف خطير ويقضي عقوبة السجن المؤبد بالسجن المدني بالمهدية وقد فتحت النيابة العمومية بحثا في الحادثة منذ إعلامها بالاعتداء.



وأوضح بن جحا أن موضوع التهمة المضمنة بالقضية تحوّل من محاولة القتل إلى القتل العمد بعد أن سجل الأطباء بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بلمهديّة وفاة السجين المتضرر والذي تعرض لاعتداء من المتّهم منذ شهر أوت المنقضي.وبيّن المتحدث أن الحادثة تمثلت في اعتداء سجين على آخر بضربه بأداة خشبية على مستوى العين ما استجوب مكوثه بقسم الانعاش بالمستشفى المذكور منذ تاريخ الحادثة.وأضاف أن المتهم سجين مصنف خطير ويقضي عقوبة السجن المؤبد بالسجن المدني بالمهدية وقد فتحت النيابة العمومية بحثا في الحادثة منذ إعلامها بالاعتداء.