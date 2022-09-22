اضطرابات منتظرة في توزيع المياه بمدينة حمام الأنف هذه الليلة بسبب إصلاحات على قناة الجلب

أعلنت بلدية حمام الانف من ولاية بن عروس، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، عن اضطراب منتظر وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب هذه الليلة بمدينة حمام الأنف، وذلك بداية من الساعة الثامنة من مساء اليوم إلى غاية صباح غد الجمعة.

وتعود أسباب الانقطاع إلى اعتزام مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إصلاح عطب طرأ على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 مم بنهج الفردوس بحمام الأنف بداية من الساعة الثامنة من مساء اليوم وإلى حدود الساعة السادسة من صباح يوم غد، وفق ذات البلاغ.



