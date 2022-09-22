توزر: زيارة للوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستثماري ببلدية حزوة الممول من الجانب الإيطالي

استفادت بلدية حزوة من ولاية توزر بتمويل جزء من برنامجها الاستثماري من طرف الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية متمثلة في معدات متنوعة ومشاريع بنية تحتية، وكانت متابعة تقدم البرنامج محور زيارة وفقد إيطالي متكون من رئيس ديوان وزير الخارجية ومستشار سفارة إيطاليا بتونس وعدد من ممثلي الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، الى جانب ممثلين عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،





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وبين رئيس بلدية حزوة عطية بن سعيد ل"وات" أن الزيارة، التي تمت الأربعاء، مكنت من عرض المشاريع والمعدات الممولة من الجانب الإيطالي، لافتا الى أنه تم الانتهاء من اقتناء معدات بقيمة 800 ألف دينار وانطلاق أشغال التنوير العمومي الممولة من نفس البرنامج منذ ثلاثة أيام وايضا انطلاق الدراسات الفنية لبناء مقر جديد لبلدية حزوة رصدت له تمويلات بقيمة 1 مليون دينار.وسيتم، وفق نفس المصدر، عقد جلسة عمل مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بغاية تسريع انجاز الدراسات المتعلقة بالتصميم ليتم بداية من العام القادم انطلاق أشغال البناء، وقد خصص البرنامج اعتمادا يبلغ 1,200 مليون دينار للطرقات والتعبيد، هي حاليا في مرحلة الدراسة، موزعة الى 700 ألف دينار للتعبيد و400 ألف دينار للترصيف، و100 ألف دينار للتشجير.وأوضح رئيس بلدية حزوة أن مجمل هذه المشاريع تشهد تقدما إيجابيا في الدراسات، لافتا الى أنها تمثل إضافة نوعية في تدخلات البلدية الناشئة وخصوصا من خلال مساهمتها في تحسن نسبة التنوير العمومي وتدخلات البلدية في مجال النظافة بضم البلدية لأسطول هام يحتوي على آليات مختلفة مكنت من تغيير طريقة رفع الفضلات المنزلية بتجميعها في حاويات كبيرة ثم رفعها بواسطة شاحنة بطاقة استيعاب 7 أطنان، وهو ما يسهل العمل البلدي ويتيح المجال لتوظيف أقل عدد ممكن من الموارد البشرية في ظل نقص البلدية للإطار البشري والعملة بالقدر الكافي.