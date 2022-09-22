أريانة: بعد انتظار 12 سنة تنظيم دورة لاجتياز امتحان شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات تاكسي الفردي خلال شهر ديسمبر

من المنتظر ان يتم في 24 ديسمبر القادم تنظيم دورة لاجتياز امتحان شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات تاكسي الفردي بجهة أريانة، على أن يتم فتح باب تقديم المطالب بداية من يوم 26 سبتمبر الجاري واختتامه يوم 25 أكتوبر القادم.





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ودعا والي أريانة خالد النوري في بلاغ نشر بالموقع الالكتروني للولاية، اليوم الخميس، الراغبين في إجراء الامتحان إلى إيداع ملفاتهم لدى مصالح المعتمدية الراجعين بها للنظر ترابيا أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول إلى مقر الولاية.ويتضمن الامتحان، وفق ذات البلاغ، اختبارين كتابيين يتعلق الأول بكيفيّة احتساب التعريفة واختبار في التشريع والتراتيب المنظّمة للنقل العمومي للأشخاص بواسطة سيّارات "التاكسي" الفردي بالإضافة إلى اختبار شفاهي يتعلّق بمعرفة جغرافيّة دائرة النقل الحضري وبالتعبير الشفاهي وبالهيئة العامة.وكان والي أريانة خالد النوري أشرف بتاريخ 6 و9 سبتمبر الجاري بحضور ممثلين عن السلط المعنية، على جلستي عمل خصصتا لوضع الترتيبات الضرورية لتنظيم الامتحان ولمتابعة الاستعدادات الخاصة بضمان حسن سيره، وشدد الوالي "على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان نجاح هذا الحدث وذلك فنيا ولوجستيا وامنيا نظرا لما له من دفع للديناميكة الاقتصادية بالجهة".وعبر رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بأريانة علي تركية في تصريح ل"وات" عن ارتياح الغرفة لهذا القرار، مشيرا الى المطالب المتكررة للغرفة من اجل تنظيم اختبار شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارة التاكسي فردي دون جدوى.وبين أن آخر امتحان في هذا المجال يعود إلى سنة 2010، وهو ما تسبب في نقص كبير في سائقي سيارات التاكسي بالجهة وبالتالي تقلص ساعات العمل وتراجع أداء التاكسيات نظرا لعدم قدرة أصحابها على العمل طيلة يوم كامل وخلال الفترات الليلية بسبب عدم توفر سائقين، واشار إلى أن الولاية تعد 3700 رخصة تاكسي فردي لا يعمل منها بصفة فعلية وفق تقديرات الغرفة سوى حوالي 2500 شخص.ودعا في هذا الصدد إلى إجراء جرد دقيق بإشراف مصالح الولاية ووزارة النقل، في عدد الرخص قيد الاستغلال والنظر في وضعية الرخص غير المستغلة لأسباب مختلفة مثل الوفاة والعجز وغيرها وتعويضها بما سيساهم في إعطاء دفع جديد للقطاع والرفع من قدرته التشغيلية وتحسين الخدمات.