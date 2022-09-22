جامعـة التعليم الأساسي تشرع في تنفيذ تحركات احتجاجية بداية من 26 سبتمبر للمطالبة بتسوية وضعية منظوريها المتعاقدين


Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 - 15:32 قراءة: 0 د, 46 ث
      
طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الخميس، بتسوية وضعية جميع منظوريها من متعاقدين ووقتيين ومتربصين، معلنة انطلاقها بداية من يوم الاثنين 26 سبتمبر الجاري في تنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية.
وطالبت الجامعة، في بيان لها، بإلغاء صفة العون الوقتي وترسيم كل المعنيين بها من دفعات سنة 2018 إلى سنة 2022 (نـواب الملحق) وسحب المذكرة التي وصفتها ب "البدعـة" والمكرسة لصفة "عون مكلف بالتدريس"، فضلا عن انتداب كافة النواب وفقا لمعايير وقواعد شفافة ونزيهة ومنصفة.


كما دعت النقابة وزارة التربية الى الالتزام بأحكام النظام الأساسي القطاعي (الفصـل 22) وذلك بانتداب خريجي الإجازة التطبيقية بصفة عون متربص (دفعة 2022)، وبتمكين خريجي الإجازة التطبيقية (دفعـة 2021) مـن تسـمياتهم القانونيـة والتعجيـل بتعيينهم، وبالامتناع عن القيام بالساعات الإضافية.
وتعتزم نقابة التعليم الأساسي تنظيم يوم غضب جهوي يوم الإثنين 26 سبتمبر تليه اعتصامات جهوية إلى غاية 28 مـن ذات الشهر، ثم تنظيم "يوم غضب وطني" أمام وزارة التربية ثـم ساحة القصـبة يوم 29 سبتمبر 2022، وفق ذات البيان.
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