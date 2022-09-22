قطر 2022: مغامرون ورحالة يتحدون المسافات للوصول الى قطر بلد المونديال

يستعد آلاف المشجعين من جميع أنحاء العالم للسفر إلى دولة قطر، وذلك لحضور منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، وتشجيع منتخباتهم في البطولة التي تنطلق في العشرين من نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبلين.





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وستتوافد جماهير المونديال إلى الدوحة سواء عبر الرحلات الجوية، أو البحرية، أو البرية.. وهناك فئة أخرى من الجماهير تعشق المغامرات والاستكشافات، اختارت القيام بتجربة فريدة لزيارة بلد المونديال تظل راسخة في الأذهان، فمنهم من فضل القدوم مشيا على الاقدام قاطعا آلاف الكيلومترات، ومنهم من فضل السفر الى الدوحة بدراجته الهوائية، أو بشاحنته الخاصة.ولعل من أبرز هؤلاء المغامرين والرحالة، الإسباني سانتياغو سانتشيز الذي قرر أن يبدأ رحلته مشيا على الأقدام من مدريد متوجها إلى الدوحة في رحلة من المفترض أن تستمر 11 شهرا وتبلغ مسافتها 6800 كلم ..على أمل أن يصل مع بداية بطولة كأس العالم قطر 2022.ويحمل سانتشيز حقيبته خلفه وفيها موقد غاز وأقراص لتنقية المياه وخيمة، وخلال رحلته يقوم بزراعة الأشجار وجمع القمامة في مختلف الدول التي يمر بها.وقال سانتشيز في تصريح له:" بدأت رحلتي سيرا على الاقدام من مدريد وأود الوصول الى قطر.. أنا الآن في العراق في مدينة زاخو بإقليم كردستان العراق حتى أصل الى هنا كان علي أن أعبر فرنسا وموناكو وإيطاليا ثم ركبت قاربا إلى ألبانيا ثم اليونان وتركيا وسأعبر الحدود الايرانية وبعدها الى الدوحة، وآمل أن أحضر افتتاح كأس العالم."وفيما يتعلق بهذه التجربة الفريدة، اضاف :"لقد كان قرارا صعبا للغاية لأنني كنت أعيش حياة مريحة لدي وظيفتي واصدقائي وعائلتي ولكن في أحد الايام قررت المغادرة وأقول هنا إذا لم تحدد موعدا لأحلامك فلن تدركها..وأكثر الاشياء اثارة للدهشة في هذه الرحلة ردود فعل الناس عندما يعلمون أني أسافر سيرا على الاقدام لا يمكنهم تصديق ذلك."وتابع :" بدأت رحلتي الى الدوحة في جانفي الماضي وأقطع يوميا مسافة 15 كلم وأحيانا مسافة أطول مع وسادتي وحقيبتي المقاومة للماء ..أحب كرة القدم وسأكون سعيدا اذا استقبلني فريق بلادي ولدي ما أقصه عليهم حول تجربتي الصعبة فليس من السهل الوصول الى قطر مشيا، وأريد أن أمنحهم حافزا ليقدموا كل ما لديهم على أرض الملعب في المونديال فهدفي دعم منتخب بلادي".بدوره، انطلق المغامر السعودي عبدالله السلمي في رحلته الى قطر، الأسبوع الماضي مشيا على الأقدام من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في مغامرة ستمتد لنحو 60 يوما، وسيقطع خلالها مسافة 1600 كيلومتر، لحضور كأس العالم المرتقب .وعبّر السلمي عن حماسه للرحلة في تصريح مماثل وقال:" ستكون تجربة ومغامرة مجنونة، مختلفة عن جميع التجارب السابقة لي في أستراليا والمكسيك وغيرها من الأماكن، وستكون الأقرب لقلبي، لأنها ببساطة في بلدنا وبين أهلنا، وسنمر على القبائل والقرى السعودية في طريقنا، ونتعلم من عاداتهم وثقافتهم".وأضاف:" قطعت حاليا مسافة 400 كلم وصلت الى قرية المويه وسأكمل طريقي للرياض، أنا مستمتع جدا برحلتي الخاصة وأمر يوميا بقبائل وقرى في طريقي أجلس مع أهلها وأتعلم من عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم".ويتمنى السلمي أن يصل إلى قطر في المدة التي يتوقعها للرحلة، وهي شهران، ليتمكن من اللحاق ببداية انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022 يوم 20 نوفمبر المقبل.وقد حبذت فئة أخرى من الجماهير أن تعيش أجواء المغامرات في طريقها للمونديال مستعملة دراجة هوائية لتعبر بها العديد من البلدان والقارات، فالمواطنان الفرنسيان مهدي بلميسا وجابريل مارتين قررا السفر إلى قطر لتشجيع منتخب فرنسا عن طريق الدراجة الهوائية.وسيقطع الشابان الفرنسيان حوالى ثمانية آلاف كيلو متر مربع من فرنسا حتى الدوحة من أجل دعم أبطال كأس العالم 2018، في مهمة للحفاظ على اللقب.