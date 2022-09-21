تعادل المنتخب التونسي للاواسط مع نظيره الفرنسي وديا صفر لصفر

تعادل المنتخب التونسي ( اقل من 20 سنة) لكرة القدم اليوم بملعب حمادي العقربي برادس مع نظيره الفرنسي بنتيجة صفر لصفر في اطار مباراة ودية .

ويجري المنتخبان مباراة ودية ثانية بينهما يوم السبت المقبل.





ويستعد المنتخب التونسي للاواسط لخوض تصفيات كاس امم افريقيا 2023



ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض التصفيات المؤهّلة إلى كأس إفريقيا للأمم لأقلّ من 20 سنة في شكل بطولة مصغّرة في ملعب السويس بمصر خلال شهر أكتوبر القادم ضمن دورة ترشيحية بمشاركة اربعة منتخبا ( تونس والجزائر وليبيا والمغرب ) على أن يتأهّل صاحب المركز الأوّل مباشرة إلى كأس امم إفريقيا مصر 2023.

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وسيخوض المنتخب التونسي مقابلاته ضمن التصفيات حسب البرنامج التالي:

- الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

المغرب – تونس





- الجمعة 21 أكتوبر 2022

تونس – ليبيا





- الإثنين 24 أكتوبر 2022

الجزائر – تونس



ويستعد المنتخب التونسي للاواسط لخوض تصفيات كاس امم افريقيا 2023ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض التصفيات المؤهّلة إلى كأس إفريقيا للأمم لأقلّ من 20 سنة في شكل بطولة مصغّرة في ملعب السويس بمصر خلال شهر أكتوبر القادم ضمن دورة ترشيحية بمشاركة اربعة منتخبا ( تونس والجزائر وليبيا والمغرب ) على أن يتأهّل صاحب المركز الأوّل مباشرة إلى كأس امم إفريقيا مصر 2023.المغرب – تونستونس – ليبياالجزائر – تونس