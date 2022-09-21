رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل مع وفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء امس على جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور وفد ممثل عن الحكومة مع وفد ممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.





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وتولت رئيسة الحكومة في مستهل هذه الجلسة تثمين الدور الفعال الذي كانت ولا تزال تضطلع به منظمة الأعراف في تنشيط الاقتصاد الوطني وما أثبتته من قدرة على التحمل والتأقلم مع الأوضاع والتحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية والاقتصاد الوطني في ظل الوضع الدولي والوطني الدقيق الراهن.وقد تم الاستماع خلال هذه الجلسة إلى الوفد الممثل لاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص جميع النقاط والتحديات التي تتطلب تدخلات تشريعية وترتيبية لتوفير المناخ المناسب لتجاوز التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.وقد تفاعل الفريق الحكومي إيجابيا مع جميع المقترحات والنقاط التي تمت إثارتها من قبل ممثلي منظمة الأعراف وأكدت رئيسة الحكومة في هذا الصدد على أن الحكومة منفتحة على كل مشاغل أصحاب المؤسسات وتعمل على ايجاد حلول ناجعة في مختلف المجالات وذلك بهدف الحفاظ على نسيج المؤسسات بالنظر لدورها في خلق القيمة المضافة وخاصة الحفاظ على مواطن الشغل وخلق فرص شغل جديدة.