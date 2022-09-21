رئيسة الحكومة تؤكد أهمية نتائج المسح الوطني الخماسي المتعلق بالإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2022

أكدت رئيسة الحكومة على أهمية النتائج المنتظرة من المسح الوطني فيما يتعلق بالإحصائيات، التّي تهم مستوى عيش المواطن بخصوص تطوّر نسبة الفقر ومتوسط الانفاق ومعدل الاستهلاك السنوي للفرد حسب المواد والصنف المهني والاجتماعي والوسط الجغرافي، الإضافة إلى مكوّنات سلّة المؤشّر العام للأسعار عند الاستهلاك ووزن كل منتوج أو خدمة في هذه السلّة.





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وتمّ التأكيد، خلال جلسة عمل أشرفت عليها رئيسة الحكومة، الإربعاء، أنّ نتائج المسح الوطني الخماسي المتعلق بالإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2022 قد تأثرت بتداعيات جائحة كوفيد 19 على مستوى نوعية وطبيعة المواد المستهلكة ووزنها في الإنفاق الأسري.وأوصت رئيسة الحكومة، خلال جلسة العمل، التي حضرها كل من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات والمدير العام للمعهد الوطني للإحصاء إلى جانب ثلة من الإطارات، على ضرورة التسريع باستكمال تحليل ومعالجة الإحصائيات، التي أفرزها المسح الخماسي.كما أوصت، في هذا الصدد، بالعمل على إصدار النتائج النهائية باعتبار أهميتها البالغة في اتخاذ قرارات عمليّة وناجعة مبنية على إحصائيات ومعطيات رسمية.