جندوبة: تسجيل 54 مخالفة اقتصادية وحجز كميات من الحديد والمواد الغذائية خلال حملة إقليميّة

أسفرت حملة إقليميّة نفّذتها، اليوم الأربعاء، مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة بمشاركة الإدارات الجهوية ببنزرت، وسليانة، وباجة، عن تسجيل 54 مخالفة وحجز ما يناهز 30 طن من حديد البناء وكمية من المواد الغذائية، بحسب المدير الجهوي للتجارة نوفل العلوي.

وأوضح العلوي، في تصريح لـ"وات"، أنّ المخالفات المسجّلة خلال الحملة تمثّلت في إصدار فواتير مجاملة وغير مطابقة، والجمع بين مرحلتي الجملة والتفصيل.





وتأتي هذه الحملة، التي شملت مختلف معتمديات الجهة وشاركت فيها 10 فرق تابعة للإدارات الجهوية للتجارة بكل من جندوبة، وبنزرت، وسليانة، وباجة، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني المتعلّق بتأطير العمل الرقابي الميداني وتعزيز شفافية ونجاعة عمل الفرق الاقتصادية الميدانية.



