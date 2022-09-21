هيئة الإنتخابات تطلب من وزارة الشباب والرياضة "قائمة محيّنة في رؤساء الجمعيات الرياضية الممنوعين من الترشح للإنتخابات التشريعية"


Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 - 17:21 قراءة: 0 د, 43 ث
      
دعت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إلى موافاة الهيئة، بقائمة مُحيّنة في رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية الممنوعين من الترشح للإنتخابات التشريعية القادمة (17 ديسمبر 2022)، "حتى يستنى لها اعتمادها رسميا خلال قبول الترشحات".


وأفادت هيئة الإنتخابات، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأنه تم خلال اجتماع التأم بمقر الهيئة، التطرق للإجراءات التى سيتم إتخاذها، "على ضوء صدور القانون الإنتخابي الجديد، خاصة في ما يتعلق بالأشخاص الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية القادمـة".

وقد حضر هذا الاجتماع، رئيس الهيئة الانتخابية، فاروق بوعسكر ونائبه، ماهر الجديدي وعدد آخر من الأعضاء، إضافة إلى ممثل وزارة الشباب والرياضة.
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يُذكر أن المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، أكد في فصله 20 جديد، أن "رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، لا يمكنهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم".

أيمن


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