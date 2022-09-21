الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض الصحة الرقمية بأفريقيا والشرق الأوسط من 22 الى 24 سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات

تحتضن مدينة الحمامات بداية من يوم غد الأربعاء 22 سبتمبر 2022 الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض الصحة الرقمية بأفريقيا والشرق الأوسط، التي تتواصل غاية يوم 24 سبتمبر الجاري،ببادرة من الجمعية التونسية لتنمية الصحة.







ومن المنتظر ان يشارك في هذا المؤتمر أطباء وخبراء في الصحة الرقمية ومهندسون في التكنولوجيات الحديثة والأنظمة المعلوماتية، وممثلون عن المؤسسات الاستشفائية العمومية والمصحات الخاصة وشركات التأمين والمخابر ومراكز البحث وغيرها، وفق ما ذكره الموقع الالكتروني للمعرض https://amdhc.tn/.



ويمثل المعرض فرصة للخبراء والمتخصصين في الرعاية الصحية للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في الصحة الرقمية وتبادل التجارب والخبرات وتشبيك العلاقات.



