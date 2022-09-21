توزر: توفير افضل الظروف لإنجاح النسخة الثانية لتظاهرة القفز بالمظلات

افاد منظمو التظاهرة الرياضية السياحية "القفز بالمظلات" انهم يتوقعون تنفيذ أكثر من 2500 قفزة في سماء مدينة توزر على امتداد النسخة الثانية التي تقام من 15 أكتوبر الى 27 نوفمبر 2022 وذلك خلال جلسة عمل اليوم الأربعاء بمقر ولاية توزر حضرها المنظمون ومختلف الأطراف المعنية بتنظيم التظاهرة .

وتم التداول في مختلف جوانب التحضيرات من اجل تذليل الصعوبات لإنجاح التظاهرة المرتقبة وتأمينها وحسن استقبال ضيوف الجهة من المظليين المحترفين والهواة .





وينتظر أن تشهد التظاهرة بعد نجاح نسختها الأولى إقبالا أكبر من التونسيين والأجانب للقيام بتجربة القفز من الطائرة باستعمال المظلات لاسيما اما المشاركة الهامة المرتقبة لعدد من الاجانب المولعين بهذه الرياضة وفق سليم بن عياد أحد المنظمين موضحا في تصريح لوكالة "وات" أنه تم فتح باب التسجيل للمشاركة مع تلقي رغبات عديدة من تونسيين وأجانب للمشاركة في عمليات القفز.

وأضاف نفس المصدر أن التظاهرة التي تمتد على 43 يوما تعتبر من أطول التظاهرات الرياضية السياحية في تونس على أن يتم تنفيذ ما بين 50 الى 60 قفزة يوميا للهواة الى جانب المظليين المحترفين الأجانب للتمتع بصحراء تونس ويتولى تدريبهم مدربون من جنسية كندية الى جانب طيارين من جنسية إنقليزية.

وافاد محمد هادي عبادة أحد المنظمين من جهته "أن التظاهرة التي تعد الأكبر في تونس ستوظف طائرتين للقفز ومجموعة من المظليين والطيارين المحترفين الدوليين بالإضافة فضاء للهبوط وفق مواصفات دولية مع احترام برتوكول خاص بالجوانب التنظيمية الأمنية والصحية" مبينا " أن النسخة الثانية ستشهد عدة إضافات سيقع الإعلان عنها لاحقا ستمكن ولاية توزر من احتلال موقع متميز في الرياضات القصوى".



