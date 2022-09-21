التعاضديات في تونس تواجه صعوبات من أهمها النفاذ الى التمويلات (دراسة)

يعتبر النفاذ إلى التمويلات أبرز الصعوبات، التّي تواجهها التعاضديات في تونس لعدم قدرتها الاقتصادية أو لعدم معرفة البنوك بخصوصيتها، وفق ما كشفت عنه الدراسة التشخيصية للتعاضديات في تونس تحت عنوان "المنوال التعاضدي: رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس"، الأربعاء، بتونس





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ودعا معز السوسي، استاذ التعليم العالي بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، وأحد المسؤولين على إعداد الدراسة، الى وضع منظومة تمويل جديدة للتعاضديات تشرف عليها هيئة مختصّة في التمويل غير الكلاسيكي باعتبار أن النموذج التعاضدي لا يعتمد على المردودية الربحية فقط بل له بعد اجتماعي وبيئي.وحثّ السوسي، خلال الندوة الوطنية لعرض نتائج الدراسة، على وضع صندوق خزينة خاص بالاستثمار في الميدان التعاضدي غير خاضع لآليات تمويل القرض التجاري والتفكير في مرحلة لاحقة في انشاء البنك التعاضدي ثم الجمعيات التمويلية، التّي تضم المنخرطين في التعاضدياتوشدّد على ضرورة اعتماد خيار سياسي واضح يبرز المصالحة مع النموذج التعاضدي السابق المعتمد في أواخر الستينات نظرا لتغيّر الأوضاع وانتظارات الشباب. واقترح فض الاشكاليات الداخلية لكل تعاضدية بصفة منفردة وفق خصوصية وضعيتها والابتعاد عن ارساء الاستراتيجيات الافقية الكلية.واكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الياس حمزة، في مداخلته، اهمية هذه الدراسة الأولية في تشخيص واقع التعاضديات في تونس والصعوبات التي تمر بها، مشيرا الى عزوف بعض الفلاحين والمنتجين عن المساهمة في هذا المسار وعدم ايفاء بعض التعاضديات لالتزاماتها اتجاه منخرطيهاواعتبر ان الدراسة تعدّ انطلاقة لتوسيع مفهوم التعاضد اعتمادا على مبدأ التضامن الاجتماعي الحقيقي في المجالات الفلاحية وغير الفلاحية ليشمل المنوال كلا من التعاضديات والشركات الاهلية وشركات الخدمات وغيرها.وأضاف ان هذا المرجع العلمي سيساعد، كذلك، على بلورة التوقّعات وإرساء رؤية جديدة للاستثمار ودفع الانتاج والانتاجية.واستنكر الصادق بن عمارة، رئيس مجلس إدارة الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية الأساسية ببني خلاد، بدوره، صعوبة نفاذ هذه التعاونية، التّي تضم صغار الفلّاحين إلى التمويلات لضعف إمكانياتها وعدم قدرتها على مجابهة المنافسين الخواص، الذين يتمتعون بالقروض البنكية.واعتبر بن عمار أنّ إشكالية التمويل أصبحت تهدد استمرارية نشاط التعاونية "التي كانت تلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما في الوطن القبلي" من خلال توفير الخدمات والمستلزمات الفلاحية وتمويل أنشطة الترويج والتصدير لهذه المنتوجات، ممّا أدّى إلى تشتت المنخرطين، الذّين لا يتجاوز عددهم حاليا 1200 شخصا.وأفاد أن التعاونية للخدمات الفلاحية الأساسية ببني خلاد، المحدثة في الخمسينات القرن المنقضي، تختص في تصدير العديد من المنتوجات الفلاحية على غرار البطاطا والبرتقال وتجميع الحليب بمعدل 35 ألف لتر يوميا وتوفير مستلزمات فلاحية (بذور وأدوية وإرشاد فلاحي..) وانتاج العلف وتوفير المحروقات للفلاّحين والمشاتل.وتعد تونس 443 تعاضدية تضم نحو 48317 منخرطا. وتتوزع على 390 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية و18 وحدة تعاونية للإنتاج في القطاعات غير الفلاحية تنشط في تحميل الخضر والغلال بأسواق الجملة وفي صناعة النسيج والصناعات التقليدية والتجارة والاستهلاك والنقل وغيرها.ويستاثر القطاع الفلاحي بنسة 92 بالمائة من عدد التعاضديات. وتستغل الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الدولية.علما ان مشاركة المرأة في التعاضديات الفلاحية وغير الفلاحية لا يتجاوز نسبة 6,29 بالمائة من اجمالي المنخرطين، وفق نتائج الدراسة.وإضافة إلى صعوبات التمويل، تواجه التعضديات كذلك غياب هيكل عمومي موحد يشرف على التعاضديات ويتابعها إلى جانب ضعف اعتراف الادارات العمومية الجهوية بالتعاضديات أثناء تأسيسها أو التعامل معها ممّا عطّل تكوين العديد منها خاصة في المجال غير الفلاحي.وتشكو من غياب سجل فرعي خاص بالتعاضديات صلب السجل الوطني للمؤسسات وعراقيل في تسجيل هذه المؤسسات تحت مسمى تعاضدية.كما تواجه التعاضديات المنافسة غير الشريفة للاقتصاد الموازي علاوة على تسجيل صعوبات في تسييرها لاعتبارات عديدة اهمها ضعف المستوى التعليمي للمنخرطين.وتقدمت الدراسة ببعض التوصيات لتثمين منظومة التعاضدية الحالية على غرار تجميع النصوص القانونية المتعلقة بها صلب وثيقة موحدة ومرتبة حسب القطاعات والأصناف إضافة إلى الإنطلاق في مراجعة بعض النصوص القانونية.وخلصت الدراسة، أيضا، إلى أهميّة إحداث الهياكل التمثيلية للتعاضديات وإدراج النهوض بها في إستراتيجيات ومخططات التنمية إضافة إلى إنجاز خطّة للتكوين والمرافقة.