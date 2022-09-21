الجامعة العامة للتعليم الثانوي تطالب وزارة التربية بالشروع الفوري في التفاوض حول المطالب القطاعية


Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 - 15:33 قراءة: 0 د, 27 ث
      
طالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوية، وزارة التربية، بالشروع الفوري في التفاوض حول المطالب القطاعية التي تضمنتها اللوائح المهنية المؤرخة في 5 فيفري و1 سبتمبر 2022


ودعت الجامعة، في مطلب وجهته الى وزارة التربية، الى جلسة عمل عاجلة بين الطرفين للنظر في العديد من المسائل المطروحة ومنها بالخصوص الوضع داخل المؤسسات التربوية والمستحقات المالية المتخلدة والنقاط العلاقة من اتفاق 9 فيفري 2019 بالاضافة الى الحق النقابي.

واوضحت ان مطلبها بعقد جلسة عاجلة ياتي على خلفية ما شاب العودة المدرسية من تعثر واخلالات طالت جميع جوانب المنظومة التربوية دون استثناء
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