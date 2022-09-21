الحزب الدستوري الحُر يطعن في مرسوم القانون الانتخابي ويعتبره "غير دستوري"

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحُر، عبير موسي، عن إيداع هيئة الدفاع عن الحزب، طعنا بالإلغاء "لتجاوز السلطة"، ضد المرسوم الانتخابي عدد 55، لدى المحكمة الإدارية ومطلبا في إيقاف تنفيذ المرسوم وتأجيل تنفيذه، إلى حين البت في طعن الإلغاء، إضافة إلى الطعن في رزنامة الانتخابات التي صادقت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.





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وقالت موسي خلال ندوة صحفية للحزب، اليوم الأربعاء بالعاصمة، "إن المحكمة الإدارية لم تنظر في كافة الطعون السابقة التي قدّمها الدستوري الحُر، ضد الاستفتاء ولإيقاف تنفيذ أمر دعوة الناخبين وغيره من المطالب" وأنها تتوقع أن يسري الأمر ذاته على الطعن في المرسوم عدد 55، معتبرة أن ذلك "يدخل في باب نُكران العدالة الذي يعتبر جريمة وأن الحزب سيتقدّم بشكاية في الغرض".وأضافت أن هذا التحرك القانوني الأولي، هو خطوة رئيسية في تدويل الملف، مبينة أنه من الضروري استكمال كل الإجراءات القضائية والإدارية على المستوى الوطني، قبل التوجه بالملف نحو القضاء الدولي والتقدم بكل الشكايات للمحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.وحمّلت القضاة الإداريين، مسؤوليتهم أمام الشعب، إذا لم يوقفوا تنظيم الانتخابات التي وصفتها ب"الكارثة" وما يمكن أن يترتّب عن تطبيق المرسوم الإنتخابي من "تناحر بين الجهات واحتقان بين المعتمديات وانتهاك صارخ لحقوق المرأة وتراجع عن مكتسبات يضمنها القانون والدستوران القديم والجديد".كما أعلنت عبير موسي أن حزبها سينظم يوم 1 أكتوبر القادم، "وقفة غضب كبرى"، أمام مقر وزارة المرأة، "احتجاجا على صمت وزيرة المرأة وكل الوزيرات في الحكومة الحالية، على تمرير المرسوم الانتخابي الذي لا يحتوي على أي ضمانات لتكافؤ الفرص وحق المرأة للولوج إلى المجلس النيابي"، معربة عن استغرابها إزاء "صمت المنظمات والجمعيات النسوية، على هذا الانتهاك الصارخ لحقوق المرأة والتراجع الصريح عن مكتسباتها المحمية بالدستور"، حسب تعبيرها.وجدّدت التأكيد على موقف الدستوري الحُر من الانتخابات التشريعية القادمة والمتمثل في "عدم الاعتراف بأن ما سيجري يوم 17 ديسمبر 2022، هو عملية انتخابية" واعتبار ما سيحدث "جريمة دولة وانتهاكا صارخا لسيادة الشعب واغتيالا لحقه في تقرير مصيره واختيار ممثليه بطريقة حرة ونزيهة عبر انتخابات تستجيب للمعايير الدولية"، معتبرة "كل من سيقبل بهذه الجريمة، شريكا فيها".وبخصوص المرسوم الإنتخابي، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحُر، أنه "باطل قانونا وهو صادر عن جهة غير مختصة، دون رقيب ولاحسيب"، مشيرة إلى أن الفصل 70 من الدستور السابق الذي تأسس عليه الأمر 117، ينص على أن "تستثنى المنظومة الانتخابية من مجال المراسيم، كما أن الدستور الجديد ينص أيضا على الأمر ذاته، "إلا أن رئيس الجمهورية، تجرّأ على تغيير قانون أساسي، بصفة جذرية، وذلك بمرسوم"، وفق قولها.ولفتت أيضا إلى أن هذا المرسوم يتضمن "ثلاث نقاط تمييزية واضحة"، تتعلق الأولى بالتمييز على أساس الجمعيات، "بالنظر إلى أن تقسيم الدوائر لم يخضع لدراسة سوسيولوجية للمجتمع التونسي ولأي قاعدة تضمن المساواة بين المعتمديات ولا حتى بين الناخبين"، حسب تقدير عبير موسي التي اعتبرت أن تقسيم الدوائر "أنتج تمييزا وعدم مساواة واضحة ومفضوحة."وقالت إن هذا المرسوم يتضمن "تمييزا على أساس الدين، بمنعه أئمة، دون غيرهم من رجال الدين من الديانات الأخرى الموجودة في تونس، من الترشح للانتخابات"، إلى جانب "التمييز على أساس الجنسية، بمنع من له جنسية مزدوجة من الترشح إلى مجلس النواب القادم".من جهة أخرى تحدثت موسي، عن وجود "خرق" للفصل 51 من الدستور والمتعلق بالتزام الدولة بالحقوق المكتسبة للمرأة، معتبرة أنه "ليس من حق رئيس الجمهورية، إصدار أي تشريع أو قرار، مهما كان نوعه، من شانه التراجع عن هذه المكتسبات أو المس بها، والحال أن الدستور ينص على التزام الدولة بتكريس مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في المجالس الانتخابية"، ملاحظة أن المرسوم الانتخابي "لا يضمن هذا المبدأ."كما اعتبرت أن منع أي ناخب من الترشح في أكثر من انتخابات وإن كانت متزامنة، هو "استهداف لشخصها والهدف منه منعها من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة"، مشيرة إلى أن الفصل 5 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب والذي مازال ساريا، "يحجّر على الدولة عرقلة نشاط الأحزاب" وأن الرئيس سعيّد "تجاوز هذا النص القانوني، من خلال المرسوم الانتخابي الجديد".أما في ما يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد قالت عبير موسي "إن هذه الهيئة المعينة وغير المستقلة والمتهمة بتزوير الانتخابات، أصبحت أمرا واقعا، كما أنها تشهد تشتتا ومشاكل لا تنتهي بين أعضائها"، مبيّنة أن "دستور قيس سعيّد"، حسب وصفها، والذي دخل حيز التنفيذ، "ينص على أن تتكون هذه الهيئة من تسعة أعضاء"، مستغربة مواصلة الهيئة الإنتخابية عملها في حين أنها تضم 7 أعضاء، بينهم حالتا شغور"، موضّحة أنها بالتالي "غير دستورية وغير شرعية"، طبقا للنصوص التي وضعها الرئيس.