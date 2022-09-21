توزر: وصول 47 وكيل أسفار جزائري إلى الجهة في إطار انفتاح الجنوب التونسي على السوق الجزائرية


Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 - 13:19 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وصل، صباح اليوم الأربعاء، 47 وكيل جزائري إلى ولاية توزر قادمين من الجنوب الشرقي التونسي بعد جولة في أغلب المواقع السياحية بداية من جزيرة جربة بمدنين، ثم مطماطة بقابس، فقصر غيلان ودوز بقبلي، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة، ياسر صوف، في تصريح لـ"وات".


وبيّن صوف أن زيارة الوفد الجزائري تأتي استعدادا لانفتاح الوجهات السياحية بالجنوب التونسي على السوق الجزائرية وخاصة شمال الجزائر، حيث يجري العمل على الاستفادة من توافد السياح الجزائريين الى الجنوب خلال الموسم الشتوي على غرار إقبالهم بأعداد كبيرة على السياحة الشاطئية في الموسم الصيفي.
وأشار إلى أنه يجري حاليا بحث إمكانيّة فتح خط جوي جديد يربط مطار توزر نفطة الدولي بالجزائر العاصمة، بهدف تسهيل قدوم السيّاح الجزائريين نحو الوجهة السياحيّة بالجنوب التونسي.

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ومن المبرمج أن يزور هذا الوفد، على مدى يومين، كافة المواقع السياحية في الجهة على غرار المدن العتيقة، والواحات، والفضاءات السياحية داخلها كالمتاحف، الى جانب موقع عنق الجمل، والواحات الجبلية، ومنطقة بوهلال من معتمدية دقاش ومنطقة حزوة، وفق ذات المصدر.

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