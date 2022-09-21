مختار الجماعي :"النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تقرر فتح بحث تحقيقي في ملف التسفير "

افاد مختار الجماعي،عضو هيئة الدفاع عن عدد من المشمولين في ملف التسفير الى بؤرالتوتر من قيادات حركة النهضة، ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قررت فتح بحث تحقيقي في ملف التسفيرالى بؤرالتوتر وتعهيد قاضي التحقيق بالقطب لتنتقل اليه جميع الصلاحيات المتعلقة بالملف .





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واضاف الجماعي في تصريح اليوم الاربعاء بمحيط مقر القطب القضائي بالعاصمة، ان جميع المشمولين بالابحاث وعددهم اكثر من 15 شخصا ، قد حضروا امام النيابة العمومية في انتظارعرض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على انظار النيابة لاحقاواعتبر عضو هيئة الدفاع ان جميع الموقوفين في هذا الملف "هم حاليا في حالة سراح من الناحية القانونية" موضحا ان قاضي التحقيق بالقطب سيتولى النظر في وضعياتهم وله ان يصدر بطاقات قضائية في شانهم او لا بعد الاستماع اليهم، مرجحا امكانية ان تمتد الاستماعات على اكثر من يوم واحدوكان عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي قد افاد صباح اليوم الاربعاء في تصريح سابق لوات ، انه ستم عرض كافة المشمولين بالتتبع في ملف التسفير الى بؤر التور على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لتقرر ما تراه صالحا، مضيفا أنه تمت احالة كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة الحبيب اللوز بحالة سراح، في حين تمت احالة نائب رئيس حركة النهضة علي العريض بحالة احتفاظ.وقال ان "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمامها ثلاثة خيارات أولها الحفظ وارجاع الملف لباحث البداية لاستكمال الابحاث، وهو ما يترتب عنه وجوبا تسريح المحتفظ بهم، ويتمثل الخيار الثاني في فتح بحث تحقيقي بخصوص الوقائع الواردة في ملف الشكاية، كما يمكن للنيابة العمومية التوجه نحو خيار ثالث وهو رفع يد النيابة العمومية عن الملف وتعهيد قاضي التحقيق باصدار البطاقات القضائية ان اقتضى الحال" .وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي غادر صباح اليوم مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بعد استنطاقه في ملف التسفير والابقاء عليه بحالة سراح، كما تم أمس اطلاق سراح حبيب اللوز بعد سماعه في نفس الملف، والذي أكد في تصريح اعلامي أنه سيمثل بداية من اليوم الأربعاء للتحقيق في قضية التسفير أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب.يذكر ان النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة علي العريض بعد سماعه الاثنين الماضي، من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني ببوشوشة.