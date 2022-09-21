اجتماع لبحث سبل تخطي أزمة نقص المياه المعدنية في السوق

خصّص اجتماع ضم، أمس الثلاثاء ممثلين عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه والغرفة الوطنية للمياه المعلبة وغير الكحولية وغرفة منتجي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات لبحث سبل تخطي أزمة نقص المياه المعدنية في السوق ووضع استراتيجية لتوفير هذا المنتوج خلال الفترة القادمة وخلال الصائفة المقبلة.





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وتم خلال الاجتماع المنعقد بمقر الديوان، مناقشة الأزمة الظرفية لنقص المياه المعدنية في السوق ووضع إستراتيجية عمل متكاملة لتخطي هذه الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة.كما تم التأكيد، حسب بلاغ صادر عن الديوان المياه المعدنية، مساء أمس، على مواصلة العمل التشاركي من خلال مزيد تظافر الجهود بين بهدف تلبية الطلب المتضاعف على المياه المعلبة خلال فترات الذروة والشروع في وضع استراتيجية عمب متكاملة لضمان توفير هذا المنتوج خلال صائفة 2023.وشارك في هذا الاجتماع المنعقد بحضور ممثلين عن جميع الوحدات المنتجة للمياه المعلبة، كل من منجي الديوري المدير العام للديوان وياسر بن خليفة مدير عام الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ورمزي الطرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة ولسعد مزاح رئيس الغرفة الوطنية للمياه المعلبة والمشروبات غير الكحولية.