الكاف: استرجاع الضيعة الدولية السنابل بالكاف الشرقيه وحرص على تطوير أنشطتها الفلاحية

استرجع ديوان الأراضي الدولية، اليوم الاربعاء، ضيعة السنابل الدولية الكائنة بمعتمدية الكاف الشرقية، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد مع المستلزم وعدم رغبته في تجديد العقد، وفق ما أفاد به رئيس خلية التصرف في الأراضي الدولية بالكاف عبد الخالق بوعكة في تصريح ل"وات".







وقال بوعكة أن هذه الضيعة الدولية ستكون مثالية وتحافظ على اشعاعها المعهود، مع الإبقاء على كل العاملين بها وتمتيعهم بجميع حقوقهم المادية.



واضاف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق بين سلطات الجهة والاتحاد الجهوي للشغل بالكاف وديوان الأراضي الدولية على تطوير هذه الضيعة الدولية وربطها بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف، بهدف إنجاز البحوث والتجارب الحقلية والميدانية وتكوين الطلبة في مختلف الأنشطة الزراعية، بما سيمكن هذه الضيعة من تحقيق النتائج المرجوة في مجال الإنتاج الفلاحي .



