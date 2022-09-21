عضو هيئة الدفاع: سيتم اليوم عرض كافة المشمولين بالتتبع في ملف التسفير على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب

سيتم اليوم الاربعاء، عرض كافة المشمولين بالتتبع في ملف التسفير الى بؤر التور على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لتقرير ما تراه صالحا، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.







واضاف الجماعي أنه تمت احالة كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة الحبيب اللوز بحالة سراح، في حين تمت احالة نائب رئيس حركة النهضة علي العريض بحالة احتفاظ.



وقال ان "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الرهاب أمامها ثلاث خيارات أولها الحفظ وارجاع الملف لباحث البداية لاستكمال الابحاث، وهو ما يترتب عنه وجوبا تسريح الممحتفظ بهم، ويتمثل الخيار الثاني في فتح بحث تحقيقي بخصوص الوقائع الورادة في ملف الشكاية، كما يمكن للنيابة العمومية التوجه نحو خيار ثالث وهو رفع يد النيابة العمومية عن الملف وتعهيد قاضي التحقيق باصدار البطاقات القضائية ان اقتضى الحال" .

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وكان رئيس حركة النهضة



يذكر ان النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة علي العريض بعد سماعه الاثنين الماضي، من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني ببوشوشة.



واضاف الجماعي أنه تمت احالة كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة الحبيب اللوز بحالة سراح، في حين تمت احالة نائب رئيس حركة النهضة علي العريض بحالة احتفاظ.وقال ان "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الرهاب أمامها ثلاث خيارات أولها الحفظ وارجاع الملف لباحث البداية لاستكمال الابحاث، وهو ما يترتب عنه وجوبا تسريح الممحتفظ بهم، ويتمثل الخيار الثاني في فتح بحث تحقيقي بخصوص الوقائع الورادة في ملف الشكاية، كما يمكن للنيابة العمومية التوجه نحو خيار ثالث وهو رفع يد النيابة العمومية عن الملف وتعهيد قاضي التحقيق باصدار البطاقات القضائية ان اقتضى الحال" .وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي غادر صباح اليوم مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بعد ستنطاقه في ملف التسفير والابقاء عليه بحالة سراح، كما تم أمس اطلاق سراح حبيب اللوز بعد سماعه في نفس الملف، والذي أكد في تصريح اعلامي أنه سيمثل بداية من اليوم الأربعاء للتحقيق في قضية التسفير أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب.يذكر ان النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة علي العريض بعد سماعه الاثنين الماضي، من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني ببوشوشة.