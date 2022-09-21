قابس: بلدية قابس تدعو التجار المتضررة ممتلكاتهم في حريق سوق الحناء الى تقديم ملف رخصة بناء

دعت بلدية قابس في بلاغ وجهته مساء أمس الثلاثاء، كافة التجار أصحاب المحلات المتضررة من الحريق الذي اندلع بسوق الحناء بجارة في 02 ماي المنقضى، الى تقديم ملف رخصة بناء للبلدية يتضمن جملة من الوثائق من بينها شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب للعقار موضوع الرخصة ومشروع بناء في خمس نظائر معد من طرف مهندس معماري.







كما يتضمن الملف، وفق ما جاء في البلاغ، شهادة ابراء تخص المعاليم الموظفة على العقار موضوع رخصة البناء ووصل ايداع التصريح بالضريبة على الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.



وكانت أشغال مشروع ترميم وصيانة سوق الحناء بقابس، الذي يعد من المحطات السياحية بالجهة، قد انطلقت مع موفى شهر جويلية الفارط لتتوقف فجأة مما ترك حالة من القلق والاستياء لدى التجار الذين تضررت متاجرهم في الحريق.

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وطالب التجار في مناسبات عديدة بالتسريع في انجاز هذا المشروع الذي أعدت بلدية قابس ملفا فنيا بشأنه وتعهدت بمتابعة انجازه بمعية مصالح التراث.





كما يتضمن الملف، وفق ما جاء في البلاغ، شهادة ابراء تخص المعاليم الموظفة على العقار موضوع رخصة البناء ووصل ايداع التصريح بالضريبة على الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.وكانت أشغال مشروع ترميم وصيانة سوق الحناء بقابس، الذي يعد من المحطات السياحية بالجهة، قد انطلقت مع موفى شهر جويلية الفارط لتتوقف فجأة مما ترك حالة من القلق والاستياء لدى التجار الذين تضررت متاجرهم في الحريق.وطالب التجار في مناسبات عديدة بالتسريع في انجاز هذا المشروع الذي أعدت بلدية قابس ملفا فنيا بشأنه وتعهدت بمتابعة انجازه بمعية مصالح التراث.