افتتاح بطولة الأندية العربية 23 لكرة السلة سيدات بنابل

أعطيت مساء يوم الثلاثاء بالقاعة الرياضية بئر شلوف بنابل، إشارة انطلاق بطولة الأندية العربية ال23 لكرة السلة سيدات، التي تتواصل من 20 إلى 29 سبتمبر بمشاركة 11 فريقا من الأردن والإمارات العربية المتحدة والجزائر وسوريا والصومال ولبنان ومصر وتونس.





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وانتظم حفل الافتتاح بحضور عدد من الوجوه الرياضية، من أبرزهم نائبا رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة علي البنزرتي وعبد الرحمن المسعد، الذي عبر عن شكره للاتحاد التونسي على تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام، والذي قال إنه "سيساهم في مزيد تطوير كرة السلة العربية سيدات".وأشارت رئيسة الأمل الرياضي بالوطن القبلي، وفاء بالطيب، في تصريح ل"وات" بالمناسبة، إلى أن مشاركة 11 فريقا في هذه البطولة "يعد مؤشرا على أهميتها، سواء على المستوى الرياضي، بما ستشهده من منافسة كبيرة من أجل التتويج باللقب، أو على مستوى ما ستتيحه من فرص لمزيد الترويج لتونس، القادرة على تنظيم واحتضان كبرى التظاهرات الرياضية".أما بخصوص طموحات جمعية الأمل الرياضي بالوطن القبلي في التتويج بهذا اللقب العربي، أوضحت بالطيب أن فريق الأمل، المتوج بلقبي البطولة والكأس الاخيرين، "يدخل المسابقة بآمال كبيرة"، مذكرة بأن فريقها كان توج بهذا اللقب في المغرب سنة 2010، ويطمح إلى تحقيق لقبه العربي الثاني في تونس، حتى يعزز رصيده من الأالقاب، وهو المتحصل على بطولة عربية وبطولتين و7 كؤوس في تونس.ولاحظت أن فريقها، الذي ينطلق في هذه الدورة بمقابلة ضد فريق الفحيص الأردني، سيبذل كل جهده من أجل التتويج، مبينة أن الفرق المشاركة هي من الفرق المتوجة بالألقاب في بلدانها، وذات مستوى رفيع.وتتوزع منافسات البطولة إلى مجموعتين، تضم الأولى الأمل الرياضي بالوطن القبلي، والمدينة السطايفية من الجزائر، وشباب الفحيص من الاردن، والشارقة الرياضي من الإمارات، وسموحة الرياضي من مصر، وموقديشو سيتي من الصومال.أما المجموعة الثانية فتضم كلا من بيروب اللبناني، والهلال الرياضي من تونس، وكوسيدار الجزائري، والاورثودكسي الأردني، والثورة السوري.