عناصر المنتخب التونسي تجمع على حسن استعدادها للمباراتين الوديتين امام جرز القمر والبرازيل

أجمعت عناصر المنتخب التونسي لكرة القدم على حسن استعداداها للمباراتين الوديتين أمام منتخبي جزر القمر والبرازيل تواليا يومي 22 و27 سبتمبر الجاري بفرنسا في اطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

جاء ذلك خلال لقاء اعلامي أقيم اليوم الثلاثاء بملعب حمادي العقربي برادس على هامش اجراء حصة تدريبية مسائية حضرها جلّ اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة من قبل الناخب الوطني جلال القادري.



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وفي هذا الاطار، أكد القادري أنّ المنتخب التونسي سيتعامل مع اللقاءين بنفس القيمة والجدية.واعتبر أنّ المباراتين تمثلان فرصة لتقييم الاختيارات قبل الاعلان عن القائمة النهائية للاعبين الذيين سيمثلون الراية الوطنية في مونديال قطر 2022.وبيّن أنّه يأمل أن يكون جميع اللاعبين على أتمّ الجاهزية في المباراتين الوديتين رغم تفاوت نسق المباريات في البطولات التي ينشط فيها جل اللاعبين في اشارة الى اقتراب بعض البطولات وخاصة الأوروبية الى 10 جولات في حين أنّ بعض البطولات الاخرى وخاصة منها التونسية لم تنطلق بعد.وعن الوضعية الصحية لبعض اللاعبين على غرار يوسف المساكني وعلي العابدي، أفاد جلال القادري أنّ حالتهما مطمئنة مبرزا أنّهما سيكونان بنسبة كبيرة ضمن التشكيلة الأساسية في اللقاء الودي الثاني أمام البرازيل.وشدّد ان الاطار الفني يخيّر عدم المجازفة باقحام أي لاعب تحوم حوله شبهة الاصابة منوها أنّ الجاهزية البدنية تبقى المعيار الأول في اختيار التشكيلة الأساسية وقائمة اللاعبين.وبدوره، أوضح اللاعب عيسى العيدوني أنّ المنتخب التونسي سيعمل على تحقيق نتيجة ايجابية في الاختبارين الوديين أمام جزر القمر والبرازيل.ولفت النظر أنّ جميع عناصر المنتخب يحدوها الحماس لمواجهة البرازيل معربا أنّ هذا اللقاء سيسهم في رفع النسق قبل موعد انطلاق المونديال.ومن ناحيته، كشف المدافع منتصر الطالبي أنّ تحضيرات المنتخب التونسي تسير بنسق جيد مضيفا أنّ اللقاء الودي الثاني أمام البرازيل يعد اختبارا هاما و فرصة لاثبات جاهزية اللاعبين قبل نحو شهرين من انطلاق كأس العالم.وأبرز أنّ المنتخب التونسي سيعمل على تحقيق نتيجة ايجابية أمام المنتخب البرازيلي حاثا زملاءه على الايمان بقدراتهم في كسب اللقاء والفوز بالثنائيات في كامل ردهات المباراة.وطمأن اللاعب يوسف المساكني الجماهير التونسية بعد الاصابة التي تعرّض لها مؤخرا خلال مباراة فريقه العربي القطري أمام أم صلال مبيّنا أنّها لا تحمل أي خطورة.وعبّر المساكني في تصريح مقتضب عن شكره للعناية التي حظي بها من الاطار الطبي و للجمهور التونسي الذي تخوّف من أن تكون الاصابة خطيرة وتحرمه للمرة الثانية من المشاركة في كأس العالم 2022 بعدما ابعدته عن المشاركة في نسخة روسيا 2018.