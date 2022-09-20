تم مساء يوم الثلاثاء بالعاصمة تدشين مركز التميز الاقليمي للشباب في المنطقة العربية تجسيدا لتوصيات منتدى الشباب العربي الذي انعقد في تونس سنة 2019 وذلك في اطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمكتب الاقليمي للدول العربية التابع لصندوق الامم المتحدة للسكان بحضور عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين في تونس.





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ويهدف مركز التميز الاقليمي للشباب في المنطقة العربية الى تقديم خدمات فنية عالية الجودة تستجيب للاحتياجات الانية للشباب والمسؤولين وصناع القرار المعنيين بقضايا الشباب في الدول العربية من اجل دعم السياسات الشبابية وتعزيز مشاركة هذه الفئة في الحياة العامة.واوضح كمال دقيش وزير الشباب والرياضة خلال حفل التدشين ان "انشاء هذا الهيكل الاقليمي بتونس جاء في اطار تنفيذ مخرجات منتدى الشباب في المنطقة العربية في نسخته الثانية الذي احتضنته تونس كذلك سنة 2019 وقد بذلنا مجهودات جبارة حتى تكون تونس مقرا لمركز التميز الاقليمي للشباب رغم المنافسة التي وجدناها من طرف بعض الدول التي أبدت بدورها رغبتها في احتضان المركز".واضاف ان "هذا الهيكل الجديد سيمثل فضاء للتلاقي بين الشباب التونسي والعربي عن طريق اليات التواصل عن بعد من اجل دعم المبادرات وتبادل الخبرات وعرض المشاكل والهواجس الشبابية حتى تكون هذه الفئة شريكة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وبمثابة قوة اقتراح ايجابية".واكدت كارينا نرسيسيان نائبة مدير المكتب الاقليمي للدول العربية التابع لصندوق الامم المتحدة للسكان ان "مركز التميز الاقليمي هو ثمرة تعاون مع الحكومة التونسية بعد اقتراح انشائه من قبل المشاركين في اشغال النسخة الثانية لمنتدى الشباب في المنطقة العربية اذ توحدت كل الجهود رغم العراقيل وتداعيات جائحة كورونا في الاشهر الاخيرة من اجل رؤية هذا المركز في وضعه الحالي".وتابعت بالقول ان "هدف المركز هو تشريك الشباب بصفة فاعلة في صنع القرار وليس مجرد موضوع اهتمام او طرف مستهلك من خلال ما سيتيحه هذا الفضاء من فرص لتشجيع المبادرات وتذكية روح البذل والانجاز والبناء لدى فئة الشباب".ومن جهته شدد فؤاد العوني المدير العام للمرصد الوطني للشباب ان "المركز ترجم رغبة الشباب العربي في منتدى 2019 وكان عنوان شراكة استراتيجية بين الحكومة التونسية وصندوق الامم المتحدة للسكان وهو يهدف الى توفير معرفة افضل بواقع المراهقين والشباب في المنطقة العربية بما في ذلك اتجاهاتهم ورؤاهم واولوياتهم من اجل صياغة مشاريع بحث في الشان الشبابي وجمع البيانات وتحليلها ونشرها".واضاف العوني ان "الهيكل الاقليمي سيتولى توفير فرص بناء القدرات وتعزيز مهارات الشباب بناء على برامج علمية متكاملة مع اتاحة فرص منتظمة لتعزيز ادوار الشباب وتبادل المبادرات من خلال قنوات التواصل و الحوار التفاعلي".