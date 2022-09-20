وزارة الأسرة والطفولة: انطلاق المشاورات لوضع خطة استراتجية وطنية للتصدي لظاهرة الأطفال في وضعية الشارع

أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى، الثلاثاء، عن انطلاق المشاورات لوضع خطّة استراتيجية وطنيّة للتصدّي لظاهرة الأطفال في وضعيّة الشارع والتوقّي من تداعياتها تحت شعار "من أجل تونس دون أطفال في حالة تسوّل."





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وبيّنت الوزيرة أن هذ ا الاجتماع التمهيدي الذي ضمّ ممثلين عن الوزارات المعنيّة والرّابطة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، إلى جانب المندوب العام وعدد من المندوبين الجهويّين لحماية الطّفولة، يندرج في سياق حرص الوزارة على إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخّلة لمعالجة ظاهرة الطفل في وضعيّة الشارع ومقاربتها على نحو استراتيجيّ وشامل.وأعلنت الوزيرة أنه سيتمّ إحداث لجنة تفكير وطنيّة تضمّ سائر الهياكل الوزاريّة والهيئات والمنظمات المعنيّة ومكوّنات المجتمع المدني بهدف تنسيق الجهود وتوحيدها وبلورة مقترحات عمليّة يتم تضمينها بـخطّة العمل الوطنيّة "من أجل تونس دون أطفال في حالة تسوّل" التي سيتم وضعها من أجل التصدّي لهذه الظاهرة والتوقّي من تداعياتها السلبيّة على الأطفال وعلى المجتمع عموما.وبيّنت آمال بلحاج موسى أن اللجنة ستعكف على دراسة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع من مختلف جوانبها القانونية والمؤسساتيّة والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والنفسيّة ودراسة واقتراح الاجراءات العمليّة للقضاء عليها باعتبار ما تمثله من اعتداء على حقوق الطفل وتهديد لمصلحته الفضلى.وأبرزت أنّ من أهداف الخطّة وضع برنامج عمل للتّدخّل بالولايات ذات الأولويّة قصد قيادة حملات وطنيّة نموذجيّة تستهدف القضاء على هذه الظاهرة تمهيدا لتعميمها على المستوى الوطني، مُذكّرة بأنّ الوزارة تستعدّ للإعلان خلال الأيّام القادمة عن انطلاق منصّة وطنيّة لحماية الطّفولة.و تقرّر أن تعقد اللجنة الوطنية التي سيتم احداثها للغرض اجتماعات دورية نصف شهريّة لصياغة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدّي لظاهرة الأطفال في وضعيّة الشارع على أن تنتهي من أشغالها قبل موفى السنة الجارية.