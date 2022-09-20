الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تؤكد مواصلة المنظمة التزامها بمساندة تونس ومرافقتها في انجاز مشاريع التعاون المشترك

أكّدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيلين مايرو، على مواصلة المنظمة التزامها بمساندة تونس ومرافقتها في انجاز مشاريع التعاون المشترك.





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وأيّدت مايرو لدى استقبالها، الثلاثاء، من قبل رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بقصر الحكومة بالقصبة، مقترحات رئيسة الحكومة بخصوص مراجعة برنامج التعاون بين تونس والمنظمة الأممية ليتلاءم مع برنامج الأولويات الوطنية (الأمن الغذائي والأمن الطاقي ومقاومة الجفاف وندرة المياه) وحول مزيد تنسيق البرامج مع التكوين والتعليم قصد الاستجابة لاحقا لمتطلبات السوق التشغيلية.وكانت رئيسة الحكومة قد شدّدت خلال اللقاء على أهميّة مزيد تركيز تدخلات البرنامج الأممي على الأولويات الوطنية، التي وردت صلب برنامج الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية، الذّي أعدته الحكومة وبالخصوص ضرورة إعطاء الأولوية لمزيد تأهيل الرأسمال البشري عبر تطوير برامج التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين وتحسين جودتها لتشمل اختصاصات جديدة ذات علاقة ببرامج التعاون الثنائي على غرار برامج الانتقال الطاقي والمحافظة على البيئة ومجابهة الكوارث وتعزيز الحوكمة في عديد القطاعات.وعبّرت بودن، خلال اللقاء، عن شكرها للمنظمة الأممية على مساهمتها الفعالة في إنجاح الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد 8)، التّي احتضنتها تونس يومي 27 و28 أوت 2022 باعتبارها من بين المؤسسات الدولية الشريكة لليابان في إعداد هذه التظاهرة الاقتصاديّة الهامّة، كما ثمنّت دعمها المتواصل لتونس في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومرافقتها للمجهود الوطني في تنفيذ خطّة التنمية المستدامة لسنة 2030.وشكل اللقاء، أيضا، مناسبة لاستعراض مدى التقدم في عدد من مشاريع التعاون المشترك بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.