أريانة استقالة كل من رئيس دائرة أريانة المدينة ورئيسة الدائرة البلدية بالمنازه من مهامهما


Publié le Mardi 20 Septembre 2022 - 19:01 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قدمت المستشارة البلدية أمنة الزهروني أمس الاثنين رسميا استقالتها من مهامها كرئيسة الدائرة البلدية بالمنازه مع الاحتفاظ بعضوية المجلس البلدي بأريانة.
وقد تم اليوم الثلاثاء خلال موكب أشرف عليه رئيس بلدية أريانة الفاضل موسى تنصيب رئيس الدائرة البلدية بأريانة العليا محمد الحبيب العوني رئيسا للدائرة البلدية بالمنازه بالنيابة خلفا لآمنة الزهروني.

كما علمت /وات/ من مصادر متطابقة ببلدية أريانة أن رئيس دائرة أريانة المدينة ببلدية أريانة قدم اليوم الثلاثاء استقالته من عضوية المجلس البلدي بأريانة ومن مهامه كرئيس للدائرة البلدية بأريانة المدينة وضمّنها بمكتب الضبط المركزي بالبلدية.


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