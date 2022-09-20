سليانة :حجز كمية من المشروبات الكحولية بمدينة الكريب

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسليانة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالجهة من حجز 1912 علبة من المشروبات الكحولية المختلفة بمدينة الكريب

وذكر مصدر مسؤول في تصريح ل"وات" أن القيمة المالية للمحجوز قدرت بحوالي 6 ألاف دينار لافتا إلى أن الوحدات المذكورة حجزت الكميات المذكورة بعد مداهمة منزل المظنون فيه بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة





وأشار إلى صاحب المنزل لاذ بالفرار ولم يتم القبض عليه



