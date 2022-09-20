ديلو : "التحقيق مع راشد الغنوشي سينطلق مساء اليوم بعد أن تم استكمال التحقيق مع الحبيب اللوز"

قال سمير ديلو، عضو لجنة الدفاع عن الموقوفين من قياديي حركة النهضة، في ما يُعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر "إنه تم الانتهاء عشية اليوم الثلاثاء، من التحقيق مع القيادي في الحركة، الحبيب اللوز".





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وأضاف ديلو في تصريح إعلامي، أن هيئة الدفاع، في انتظار قرار النيابة العمومية التي ستقرر إما إطلاق سراح اللوز أو الاحتفاظ به.ومن ناحية أخرى أفاد المصدر ذاته بأن عملية التحقيق مع رئيس النهضة، راشد الغنوشي، ستنطلق مساء الثلاثاء، بعد أن تم تأجيل التحقيق معه.يُذكر أن التحقيق مع الحبيب اللوز، انطلق بعد ظهر اليوم، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني، حول ملفّ التسفير إلى بؤر التوتّر، وفق تأكيد عدد من قياديي حركة النهضة، الموجودين قرب مقر الوحدة بمنطقة بوشوشة، حيث تجمّع عشرات من قياديي وأنصار الحزب، قرب الحواجز التي وضعتها الوحدات الأمنية على بُعد أمتار من هذا المقر.وكان سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي ولعريّض، أكد في تصريح إعلامي سابق، اليوم الثلاثاء "أن الملفات المتعلقة بموكليه تخلو من الأدلة والوقائع".