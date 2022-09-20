سليانة: انطلاق عمليات تجميع عيّنات من التربة لتحليلها من أجل تحديد كميات الفسفور والتحكّم في التسميد الفسفوري بها

انطلقت عمليات تجميع عيّنات من التربة لتحليلها من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى والمخبر الجهوي لتحليل التربة بذات المندوبية، وذلك من أجل تحديد كميات الفسفور وللتحكم في التسميد الفسفوري بها، وذلك في إطار العمل على إنجاح موسم الزراعات الكبرى، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد طاهر عزّوز

وأوضح عزّوز، في تصريح، اليوم الثلاثاء، لـ"وات" أنه تم تجميع حوالي 50 عيّنة من التربة من مجموع 300 عينة مزمع تحليلها بصفة مجانية، وفق تأكيده.





وبيّن، من جهة أخرى، أن عملية وضع البذور إنطلقت منذ يوم 6 سبتمبر الجاري ليتمّ إلى حدود اليوم وضع 9500 قنطار من القمح الصلب أصناف رزاق، ومعالي، وخيار سليم، وايراتسون، وكاريوكا، إلى جانب 250 قنطارا من الشعير، لضلا عن رفع 1700 قنطار من البذور من قبل الفلاحين.

وبخصوص الأسمدة الفسفاطية، انطلقت أمس الإثنين عملية وضع مادة الـ"د.أ.ب" بالشركة التعاونية المركزية للقمح بمعتمدية برقو، غير أنها كميات كانت محتشمة وينتظر الترفيع فيها في الأيام القادمة، وفق ذات المصدر.



