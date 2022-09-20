زغوان: تواصل إضراب عملة شركة "بونا" للخرسانة ببئر مشارقة على خلفيّة إيقاف الكاتب العام للنقابة الأساسية عن العمل

يواصل عملة شركة "بونا" للخرسانة ببئر مشارقة من ولاية زغوان إضرابهم عن العمل المقرّر لمدة 3 أيام بداية من يوم أمس الاثنين 19 سبتمبر الجاري، وذلك على إثر إيقاف الكاتب العام للنقابة الأساسية عن العمل بدعوى تحريض العمال على المطالبة بحقوقهم الاجتماعية والنقابية.

وذكر الكاتب العام للنقابة، مصطفى الحجري، في تصريح، اليوم الثلاثاء، لـ "وات"، أن حجّة إيقافه عن العمل كيدية من أجل التخلص منه وضرب الحقوق النقابية للعمال.





وأوضح أن إدارة الشركة رفضت التفاوض حول جملة من المطالب كان تقدّم بها الطرف النقابي لتحسين الوضع المادي للعملة بحكم تدني أجورهم مقارنة بنظرائهم بالمؤسسات الصناعية الأخرى وحجم العمل الذي يقومون به لمدة سنوات، في حين تمسّك العمال بمواصلة الإضراب وعدم التفاوض أيضا في ظل عملية إيقافه.

واستنادا إلى مصدر نقابي بالاتحاد الجهوي للشغل بزغوان، فإن اللجنة الجهوية للتصالح ستعقد يوم غد الأربعاء جلسة خاصة بمقر الولاية حول الوضع بالشركة المذكورة لتقريب وجهات النظر بين إدارة الشركة والطرف النقابي وإنهاء التوتر بالمؤسسة لما فيه مصلحة الطرفين، وفق ذات المصدر.



