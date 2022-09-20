توزر: حملة نظافة في المواقع والمسالك السياحية بمدينة توزر وببقية البلديات في الفترة القادمة

انطلقت، اليوم الثلاثاء في مدينة توزر، الحملة الجهوية للنظافة، التي تنفذها بلديات ولاية توزر بدعم من الولاية وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة والإدارة الجهوية للبيئة، وتعززت بآليات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، لتشمل خلال الفترة القادمة باقي بلديات الجهة.





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وتشمل الحملة بصفة خاصة المواقع والمسالك السياحية في كامل الولاية، وتتنزل في سياق الاعداد لانطلاق الموسم السياحي الشتوي، حيث يعتبر الجانب البيئي من أبرز عوامل إنجاح هذا الموسم ويتم تشريك الجمعيات المهتمة بالجانب البيئي والمهنيين في المجال السياحي.وقد وقع التدخل في اليوم الأول في المسالك السياحية بمدينة توزر من خلال رفع المصبات العشوائية وفضلات مواد البناء الى جانب كنس الاتربة وازلتها من جوانب الطرقات وتجديد دهن حواشي الطرقات، وفق ما أفاد به كاتب عام بلدية توزر سليم باكير "وات".وبين أنه يتم افراد المدينة العتيقة أولاد الهادف بتدخلات تتمثل في تنظيف شوارع المدينة وإزالة الأوساخ والاتربة المتراكمة، علاوة على تجديد وإصلاح واجهات بعض المباني وإصلاح بعض التشققات في الجدران وصيانة الأبواب الخشبية.ولفت الى أن بلديات الجهة والإدارات المعنية سخرت جميع الإمكانيات من آليات متمثلة في جرافات وآلات رافعة وشاحنات وعمال، موضحا أن الولاية تشهد في الفترة الحالية، زيارة وفود سياحية وتنظيم تظاهرات رياضية وسياحية، وهو ما يستوجب العناية بجمالية المدن وخاصة فيما يتعلق بالنظافة.ومن المنتظر أن يتم تباعا تنفيذ حملة مماثلة في المواقع والمسالك السياحية بباقي البلديات تنطلق بعد غد الخميس في بلدية نفطة.