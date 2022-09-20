الملعب التونسي ينجح في رفع عقوبة منع الانتداب المسلطة عليه


Publié le Mardi 20 Septembre 2022 - 15:01 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلن الملعب التونسي يوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن نجاحه في رفع عقوبة منع الانتداب التي كانت مسلطة عليه بعد خلاص جل الملفات العالقة بما يناهز مبلغ 500 الف دولار.
واضاف فريق باردو انه تبعا لذلك سيتسنى للاطار الفني التعويل على اللاعبين الجدد بعد تاهيلهم.


يذكر ان الملعب التونسي سيخوض المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا الترجي الرياضي حامل اللقب والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي والنادي البنزرتي وامل حمام سوسة واتحاد تطاوين.
ويواجه الملعب التونسي في الجولة الافتتاحية ضيفه امل حمام سوسة.

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