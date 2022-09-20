قياديون من حركة النهضة: " الانطلاق في التحقيق مع حبيب اللوز قبل راشد الغنوشي في ملف التسفير "


Publié le Mardi 20 Septembre 2022 - 15:20 قراءة: 0 د, 51 ث
      
انطلق بعد ظهر اليوم الثلاثاء التحقيق مع القيادي بحركة النهضة حبيب اللوز ، بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة حول ما يعرف إعلاميا بملفّ التسفير إلى بؤر التوتّر وفق تأكيد عدد من قياديي حركة النهضة الموجودين قرب مقر الوحدة.


وتم ارجاء الاستماع الى راشد الغنوشي، دون تغيير موعد الاستدعاء وفق تصريح لعضو هيئة الدفاع عنه سمير ديلو. و لم يحضر الغنوشي الى مقر الفرقة لحدود الساعة الثانية بعد الظهر.

في المقابل، تجمع عشرات من قياديي وأنصار حركة النهضة قرب الحواجز التي وضعتها الوحدات الأمنية على بعد عشرات الأمتار من مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني .
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وكان سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض اكد في تصريح اعلامي سابق اليوم أن "الملفات المتعلقة بموكليه تخلو من أدلة ووقائع".

وقال ديلو قبيل دخوله مقر الوحدة الأمنية للترافع على منوبيه "أنه لا يجب أن تتم المحاكمة سياسيا، وأن لا توظف لالهاء الرأي العام عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد".

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