القبض على شخص بسليانة مفتش عنه من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"


Publié le Mardi 20 Septembre 2022 - 13:44 قراءة: 0 د, 26 ث
      
ألقت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بسليانة، ليلة البارحة، القبض على شخص أصيل جهة "قعفور" مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.
واضاف ذات المصدر، في بلاغ الثلاثاء، أن الدورية حجزت لديه بندقية صيد عيار 12مم دون رخصة مسك وكمية من الخراطيش عيار 12 و 16 وآلة لحشو البارود ودراجة نارية كان يستغلها في التنقلات.

وأذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور بالاحتفاظ به.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253301



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 | 23 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:21 15:41 12:20 06:05 04:38
Babnet
31°
 Babnet31° Babnet % 29 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2529°-2328°-2327°-2330°-22
  • Avoirs en devises
    23544,7

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,22994 DT        1$ =3,23657 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   1611,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   