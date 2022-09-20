سليانة: القبض على شخصين وبحوزتهما قطعة كبيرة من مادة القنب الهندي بمدينة مكثر

صورة توضيحية

Publié le Mardi 20 Septembre 2022 - 13:18 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكن أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بمكثر، التابع لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، من القبض على شخصين، بمدينة مكثر، وبحوزتهما قطعة كبيرة من مادة القنب الهندي "الزطلة" ، وفق ما ذكره مصدر أمني ل"وات".


وأضاف ذات المصدر أن المظنين فيهما يبلغان من العمر 17 و19 سنة، وكانا بصدد ترويج مادة "القنب الهندي"، وقد تمت احالتهما على فرقة الشرطة العدلية بسليانة لمواصلة الأبحاث معهما.

وأشار ذات المصدر إلى انه تم ايضا القبض على 3 أشخاص مفتش عنهم في قضايا مختلفة.

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